5 ранних симптомов деменции, которые проявляются в повседневной жизни

Потеря памяти, нарушающая повседневную жизнь

"Вы можете начать забывать недавно выученную информацию, важные даты и события. Это может побудить вас снова и снова задавать одни и те же вопросы или полагаться на вспомогательные средства памяти", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Проблемы с пониманием визуальных образов и пространственных отношений

Снижение или плохое суждение

"Люди могут начать уделять меньше внимания уходу за собой или поддержанию чистоты".

Отказ от работы или общественной деятельности

"Это часто заставляет пациентов отказываться от хобби, общественной деятельности или других занятий. В результате пациенты также могут потерять интерес к семейным и социальным обязательствам".

Изменения в настроении и личности

«Пациенты могут легко расстроиться дома, с друзьями или вне своей зоны комфорта»

Существует множество различных типов деменции, при этом болезнь Альцгеймера считается одной из самых распространенных.Хотя этот признак является самым известным тревожным сигналом любого типа деменции, потеря памяти, как правило, является одним из самых ранних симптомов.Хотя это не всегда является признаком болезни Альцгеймера, у некоторых людей начинаются проблемы со зрением. У вас могут возникнуть проблемы с чтением, определением расстояния между местами или определением цвета. Это может даже привести к проблемам с балансом и вождением.К сожалению, болезнь Альцгеймера может повлиять на ваши навыки принятия решений.Ваша социальная жизнь также может пострадать, поскольку у вас начинаются проблемы с поддержанием разговора или отслеживанием ситуаций.Как только болезнь Альцгеймера начинает овладевать вашим мозгом, ваше настроение и личность могут начать меняться. Люди могут впадать в замешательство, подозрительность, депрессию, страх или тревогу.Ранее МедикФорум писал о пользе зеленого чая.

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