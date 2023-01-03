Что избавляет от сухости и поддерживает кожу зимой: советы врача
По словам косметолога Екатерины Пащенко, сохранять кожу здоровой и красивой зимой помогает в том числе прием витамина D.
В интервью врача-косметолога Пащенко прозвучали рекомендации, помогающие избежать ухудшения состояния кожи, часто возникающего зимой в связи с действием непогоды. В частности, кожа становится склонной к сухости и шелушению.
«Сухость кожи случается из-за уменьшения светового дня и, как следствие, сокращения в организме витамина D, включения отопления в зданиях, а также водопроводной воды, которая становится зимой более жесткой», - сказала Екатерина Пащенко.
Врач порекомендовала для профилактики сухости кожи зимой проверить содержание в своем организме некоторых витаминов и микроэлементов, а при их нехватке употреблять добавки.
«Принимать витамин D, железо, феритин, цинк, магний и витамин А и Е – только по назначению врача и с выявлением их недостатка», - отметила медик в комментарии «Мосленте».
Специалист добавила, что поддерживать кожу здоровой также помогает сбалансированное питание, потребление достаточного количества воды. Вдобавок емкость с водой полезно ставить на ночь рядом с изголовьем кровати.
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Екатерина Пащенко
Здоровье
врач дерматолог-трихолог, кандидат медицинских наук
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