Что избавляет от сухости и поддерживает кожу зимой: советы врача

«Сухость кожи случается из-за уменьшения светового дня и, как следствие, сокращения в организме витамина D, включения отопления в зданиях, а также водопроводной воды, которая становится зимой более жесткой», - сказала Екатерина Пащенко.

«Принимать витамин D, железо, феритин, цинк, магний и витамин А и Е – только по назначению врача и с выявлением их недостатка», - отметила медик в комментарии «Мосленте».

В интервью врача-косметолога Пащенко прозвучали рекомендации, помогающие избежать ухудшения состояния кожи, часто возникающего зимой в связи с действием непогоды. В частности, кожа становится склонной к сухости и шелушению.Врач порекомендовала для профилактики сухости кожи зимой проверить содержание в своем организме некоторых витаминов и микроэлементов, а при их нехватке употреблять добавки.Специалист добавила, что поддерживать кожу здоровой также помогает сбалансированное питание, потребление достаточного количества воды. Вдобавок емкость с водой полезно ставить на ночь рядом с изголовьем кровати.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие родинки подлежат удалению.

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