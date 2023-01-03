Что избавляет от сухости и поддерживает кожу зимой: советы врача

143 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/young-beautiful-woman-in-a-sweater-in-a-beauty-salon-looks-in-the-mirror-touches-her-face-thinks-about-the-upcoming-procedures-considers-herself_13340522.htm#page=2&query=mirror&position=3&from_view=search&track=sph
смотреться в зеркало

По словам косметолога Екатерины Пащенко, сохранять кожу здоровой и красивой зимой помогает в том числе прием витамина D.

В интервью врача-косметолога Пащенко прозвучали рекомендации, помогающие избежать ухудшения состояния кожи, часто возникающего зимой в связи с действием непогоды. В частности, кожа становится склонной к сухости и шелушению.

«Сухость кожи случается из-за уменьшения светового дня и, как следствие, сокращения в организме витамина D, включения отопления в зданиях, а также водопроводной воды, которая становится зимой более жесткой», - сказала Екатерина Пащенко.

Врач порекомендовала для профилактики сухости кожи зимой проверить содержание в своем организме некоторых витаминов и микроэлементов, а при их нехватке употреблять добавки.

Какие средства косметики нужны зимой


«Принимать витамин D, железо, феритин, цинк, магний и витамин А и Е – только по назначению врача и с выявлением их недостатка», - отметила медик в комментарии «Мосленте».

Специалист добавила, что поддерживать кожу здоровой также помогает сбалансированное питание, потребление достаточного количества воды. Вдобавок емкость с водой полезно ставить на ночь рядом с изголовьем кровати.

Уход за кожей зимой: чего нельзя


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие родинки подлежат удалению.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Екатерина Пащенко
Екатерина Пащенко
Здоровье
врач дерматолог-трихолог, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Трихолог Пащенко назвала причины выпадения волос осенью и зимой
Эксперт объяснил, без каких пищевых добавок не стоит зимовать
Витамины, которые помогут не заболеть зимой
Теги : уход за кожей, советы специалистов, Екатерина Пащенко