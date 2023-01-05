3 здоровых продукта усиливают болезненные симптомы псориаза

«Ученые заметили высокие уровни двух типов липидов, полученных из линолевой кислоты, при псориатических поражениях. Это заставило задаться вопросом, могут ли липиды влиять на то, как сенсорные нейроны в этих поражениях общаются. Исследователи выяснили, может ли их присутствие быть связано с гиперчувствительностью к температуре или боли, о которой сообщают многие пациенты с псориазом», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Обычная жирная кислота способствует повышению температурной и болевой чувствительности при псориатических поражениях. Псориаз характеризуется воспалением, вызванным дисфункцией иммунной системы. Сверхактивная иммунная система ускоряет рост клеток кожи, что приводит к образованию бляшек и чешуек на коже.У некоторых людей состояние кожи может вызыватьИсследователи сочли «удивительным» тот факт, что липиды, полученные из линолевой кислоты, «могут вызывать гиперчувствительность, но не влиять на ощущение зуда».Захарова перечисляет триггеры вспышки псориаза, которые могут варьироваться от курения до стресса. Общие триггеры псориаза также могут включать повреждение кожи, употребление алкоголя, гормональные изменения (включая менопаузу) и прием некоторых лекарств.Хотя точная причина иммунной дисфункции неизвестна, считается, что это состояние связано с генетикой и факторами окружающей среды.Ранее МедикФорум писал о том, что разрушает женскую психику.

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