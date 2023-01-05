3 серьезных заболевания, из-за которых организм часто просыпается в 3 часа ночи

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3 серьезных заболевания, из-за которых организм часто просыпается в 3 часа ночи


Нарушения сна в основном безвредны, но постоянные ночные пробуждения могут вызывать беспокойство.


Частые ночные пробуждения могут стать проблемой, если их не контролировать. Выявление причины проблемы также может предотвратить серьезные последствия, такие как инвалидность и смерть.

Почти треть людей просыпается три ночи и более в неделю.

«Хотя не всегда возможно точно определить точную причину, по которой человек просыпается в 3 часа ночи, понимание общих причин нарушений сна может помочь людям спать крепче ночью», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Причины ночных пробуждений разнообразны.


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Однако, когда причиной являются медицинские условия, недуги могут относиться к одной из трех основных категорий; сердечно-сосудистые заболевания, заболевания дыхательных путей и неврологические расстройства.

«Высокое кровяное давление, сердечные заболевания и инсульт связаны с плохим качеством сна, в том числе с пробуждением во время сна».

Эти состояния ухудшают качество сна из-за плохого кровообращения, поскольку организм полагается на увеличение кровотока как во время фаз сна с небыстрым движением глаз, так и во время фазы сна с быстрым движением глаз. Еще одно расстройство, связанное с ночным пробуждением, — это заболевания дыхательных путей, такие как апноэ во сне.

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«Помимо обструктивного апноэ во сне, другие нарушения дыхания, такие как астма и хроническая обструктивная болезнь легких, могут нарушать сон в течение ночи».

Общие признаки нарушения работы дыхательных путей включают пробуждение с сухостью во рту и утренние головные боли.

Наконец, неврологические расстройства являются третьей распространенной причиной ночных пробуждений.

Несмотря на то, что по мере старения люди претерпевают ряд изменений в характере сна, это нормально, но люди с такими заболеваниями, как деменция, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, с большей вероятностью будут испытывать ночные пробуждения и проблемы с возвращением ко сну.


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