Пациенты с жировой болезнью печени часто сообщают об одном и том же симптоме

"Кровотечение из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, независимо от его причины, является распространенной клинической картиной, связанной со значительным риском летального исхода", - говорит врач-гепатолог Алаа Южнова специально для МедикФорум.

"Среди пациентов с выраженным рубцеванием печени, которые испытывают желудочно-кишечные кровотечения, от 78 до 87 процентов случаев связаны с кровотечением из варикозно расширенных вен".

«Он имеет характерный смолистый цвет и неприятный запах, и его часто трудно смыть».

Поскольку симптомы жировой болезни печени, как известно, проявляются медленно, состояние часто прогрессирует к тому времени, когда оно возникает. На этой стадии накопление жира в печени будет затруднять правильное кровообращение по всему органу. Это приводит к повышению артериального давления в венах, несущих кровь из кишечника, что может повлиять на консистенцию и внешний вид стула.Наиболее частой причиной варикозного расширения вен пищевода является алкогольное заболевание печени, которое встречается у многих пациентов с хроническим заболеванием печени.Варикоз пищевода формируется, когда вены внутри пищевода становятся чрезвычайно расширенными, что делает их уязвимыми для разрывов и кровотечений.Варикоз в этой части тела является частой причиной мелены из-за портальной гипертензии, вторичной по отношению к циррозу печени. Мелена — это черный смолистый стул, который обычно возникает из-за кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта.Изменение консистенции стула происходит из-за изменения и деградации крови кишечными ферментами, что приводит к мелене.Некоторые исследования показали, что до 40 процентов пациентов с жировой болезнью печени страдают меленой. Это кровотечение может привести к таким осложнениям, как хроническая анемия, но также может привести к значительной кровопотере за короткий промежуток времени.Ранее МедикФорум писал о простом методе лечения насморка.

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