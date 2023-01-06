82-летняя женщина госпитализирована после ежедневного приема «суперпродукта»

«Она ела порошок семян фиников (две столовые ложки риса в день) в течение двух недель, чтобы облегчить хроническую боль в коленном суставе, без назначения врача», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Есть также некоторые опасения по поводу сортов фиников с высокой концентрацией селена, что связано с количеством селена в почве».

"Врачи, лечившие пациента, предположили, что порошок семян финика может взаимодействовать с микробиотой кишечника и вызывать различные вредные реакции".

Факторы риска для этих событий широко варьируются, но среди менее широко обсуждаемых является потребление определенных суперпродуктов, таких как порошок семян фиников.В различных отчетах говорится, чторекламируется как «суперпродукт» из-за высокого уровня антиоксидантов, клетчатки и минералов. Некоторые исследования показали, что он может играть роль в регулировании уровня холестерина и сахара в крови, а также улучшать пищеварение и общее состояние здоровья.Однако потенциальные побочные эффекты суперпродуктов обсуждались менее широко.Медицинский отчет о случае 82-летнего мужчины с диабетом в анамнезе, который был направлен в больницу из-за генерализованной боли в животе. Эпигастральная боль с иррадиацией в спину началась примерно за четыре дня до поступления пациента в больницу.У пациента не было истории употребления алкоголя или наркотиков, а также какого-либо предшествующего опыта тромботических явлений, но анализы выявили тромбоз в воротной вене, которая отводит кровь от желудочно-кишечного тракта к печени.В большом количестве исследований сообщалось об аллергических явлениях и повышенной чувствительности в связи с плодами и пыльцой финиковой пальмы, при этом плоды финиковой пальмы считаются сильным аллергеном.Суперпродукт может взаимодействовать с микрофлорой кишечника.Эти реакции могут привести к образованию природного соединения N-оксида триметиламина, также известного как ТМАО, который тесно связан со свертыванием крови.Ранее МедикФорум писал о простом методе лечения насморка.

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