Кишечные бактерии играют роль в развитии диабета 2 типа

«Большой вопрос, который важно решить, заключается в следующем: различия в микробиоме вызвали диабет или диабет вызвал различия в микробиомах? Ученые пытаются определить конкретные бактерии, которые нам необходимо модулировать для предотвращения или лечения диабета», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

"Исследователи обнаружили, что у 28 участников пероральный уровень глюкозы соответствовал критериям диабета. Еще 135 человек имели преддиабет, что означает, что их уровень сахара в крови был выше нормы, но недостаточно высок, чтобы его можно было классифицировать как диабет".

Люди с более высоким уровнем флавонифрактора в кишечнике имеют более низкий уровень чувствительности к инсулину, что является фактором риска развития диабета 2 типа. Между тем, люди с более высоким уровнем кишечных бактерий Coprococcus, как правило, имеют более высокую чувствительность к инсулину.Исследовательская группа оценивала данные при этом последняя когорта состояла из 352 человек без установленного диабета. У участников исследования было собрано три образца стула.Генетическое секвенирование было проведено для изучения микробиома участников, в частности, для поиска бактерий, которые в более ранних исследованиях были связаны с резистентностью к инсулину.Каждый участник также заполнил анкету о диете и прошел пероральный тест на толерантность к глюкозе, который использовался для определения их способности перерабатывать глюкозу.Именно здесь они обнаружили, что кишечные бактерии Coprococcus связаны с более высокими уровнями инсулина, тогда как Flavonifractor был связан с резистентностью к инсулину.Ранее МедикФорум писал о простом методе борьбы с насморком.

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