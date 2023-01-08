Диетолог Пономарева: чай поможет сжечь жир на животе за «недели»

«И черный, и зеленый чай могут уменьшить висцеральный (жир на животе)», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Оба чая ускоряют обмен веществ и, следовательно, помогают сбросить вес благодаря содержанию в них полифенольных катехинов».

«Полифенолы черного чая препятствуют накоплению жира в организме за счет увеличения расщепления жира в организме, помогая уменьшить развитие жировых клеток и блокируя процессы ожирения и связанного с ним увеличения жира в организме с помощью антиоксидантного и противовоспалительного механизма. Катехины зеленого чая также увеличивают потерю висцерального жира, особенно в сочетании с физическими упражнениями».

Висцеральный жир спрятан глубоко внутри вашего живота, окружая некоторые из ваших жизненно важных органов, таких как печень и поджелудочная железа. Это надоедливое расположение делает висцеральный жир дымящимся пистолетом — он может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, от болезней сердца до диабета. К счастью, искоренить виновника можно так же просто, как выпить чаю.Узнать, содержит ли ваш живот висцеральный жир, может быть сложно из-за его скрытого расположения, но крайне важно свести этот жир к минимуму.Черный и зеленый чай могут прийти на помощь.Зеленый чай имеет прочную репутацию в глазах общественности как средство для контроля веса, но важно понимать, что черный чай тоже может помочь.Что касается сильнодействующей части согревающих напитков, то оба типа чая богаты мощными растительными соединениями, известными как полифенолы.Богатый катехином зеленый чай способен сжигать висцеральный жир за 12 недель. Изучив 118 испытуемых, исследовательская группа проинструктировала участников пить напиток, богатый катехином, напиток с кофеином или контрольную группу.Результаты показали, что зеленый чай способен уничтожать висцеральный жир и жировые отложения за «недели».Ране МедикФорум писал о признаках проблем с щитовидной железой.

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