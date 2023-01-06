Корица помогает сжечь жир на животе за «недели»

"Когда дело доходит до висцерального жира, мощным соединением, которое может помочь воздействовать на жировое вещество, является коричный альдегид. Исследование было сосредоточено на влиянии этого соединения на накопление жира. Исследовательская группа заметила, что мышам на диете с корицей удалось сбросить жир. Коричный альдегид может стимулировать метаболизм висцеральной жировой ткани", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Висцеральный жир, хранящийся глубоко внутри вашего живота, окружает некоторые жизненно важные органы, от печени до кишечника. Это сложное расположение означает, что накопление висцерального жира может привести к серьезным последствиям для здоровья. Хотя пища является одним из ключевых источников этого скрытого жира, она также может выступать в качестве противоядия.Крайне важно свести этот жир к минимуму, чтобы избежать серьезных проблем, таких как болезни сердца и диабет. К счастью, корица помогает сжигать жир и уменьшает окружность талии.Корица, отличающаяся своим сладким острым вкусом, — это больше, чем вкусный кулинарный ингредиент.Добавки с корицей «значительно» влияют на показатели ожирения и могут быть рекомендованы в качестве добавки для снижения веса. Корица действует непосредственно на жировые клетки, заставляя их сжигать энергию.Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить лучший способ использования коричного альдегида, не вызывая «неблагоприятных побочных эффектов».Ранее МедикФорум писал о простом методе лечении насморка.

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