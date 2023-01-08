Нежелание пробовать что-то новое — ранний признак болезни Альцгеймера

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Нежелание пробовать что-то новое — ранний признак болезни Альцгеймера


Невролог предупредила, что они также могут чувствовать себя взволнованными и растерянными.


Примерно каждый четырнадцатый человек в возрасте старше 65 лет будет страдать болезнью Альцгеймера в течение жизни. И риск этого увеличивается до одного из шести после 80 лет. Хотя лекарства нет, существует ряд доступных методов лечения.

Как и в случае любого заболевания, чем раньше вы обнаружите симптомы, тем скорее вы сможете обратиться за лечением.

Что такое болезнь Альцгеймера?


«Болезнь Альцгеймера — это физическое заболевание, вызывающее сморщивание мозговой ткани (называемое «атрофией») и гибель клеток мозга. Это прогрессирующее заболевание, что означает постепенное снижение функции мозга с течением времени», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.


Определен ранний признак болезни Альцгеймера

Каковы причины болезни Альцгеймера?


В здоровом мозге миллиарды нервных клеток соединяются друг с другом, и химические вещества играют важную роль в обмене сообщениями между этими клетками. При болезни Альцгеймера белки могут накапливаться в мозгу и создавать «бляшки» или «клубки», в результате чего эти связи теряются.

«Существует также падение уровня химических мессенджеров в вашем мозгу, и сигналы не передаются эффективно между клетками. Со временем поражаются все больше частей мозга, и в конечном итоге происходит потеря мозговой ткани и отмирание нервных клеток».


Асимметрия мозга - ранний признак болезни Альцгеймера


Симптомы болезни Альцгеймера


Симптомы болезни Альцгеймера постепенно ухудшаются с течением времени и обычно могут быть сгруппированы по симптомам ранней, средней и поздней стадии. Скорость прогрессирования у всех разная, и на нее могут влиять другие состояния, например, инсульт.

Симптомы ранней стадии включают в себя «негибкость» и «нежелание» пробовать что-то новое.

Другими ранними признаками могут быть:


  • Не помнить недавние разговоры или взаимодействия
  • Проблемы с запоминанием имен и мест
  • Проблемы с запоминанием правильного слова
  • Не помнить, где вы оставили такие вещи, как телефон и ключи
  • Трудно принимать решения
  • Изменения настроения
  • Беспокойство
  • Чувство возбуждения и растерянности

Ранее МедикФорум писал о признаках больной щитовидной железы.


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