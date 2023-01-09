Кардиолог Попова: симптомы патологий сердца могут быть неочевидными

«Определенная доля инфарктов миокарда протекает не в классическом варианте с болями именно в сердце. О сердечной недостаточности часто говорят симптомы, по которым обычному человеку сложно будет догадаться о проблемах с сердцем», - проинформировала медик.

Одышка.

Боль в эпигастральной области.

Изжога.

Боли под лопаткой.

Храп во время ночного сна, имеющееся апноэ.

Головокружения.

Обильная потливость.

Быстрая утомляемость.

«Отдельное внимание необходимо уделить отекам. Почечная недостаточность обязательно отразится отеками, но такое явление свойственно и сердечной недостаточности», - дополнила врач.

Кардиолог Попова рассказала в интервью, что традиционный «сердечный» симптом – боль в груди – не всегда возникает при имеющихся проблемах с сердцем. Часть инфарктов проходит без выраженной боли в грудной клетке.Беседуя с SakhaLife.ru, Елена Попова перечислила неочевидные симптомы, возможные при сердечных патологиях.Кардиолог добавила, что данные симптомы часто воспринимаются как проявление усталости, перегрузок, недосыпа, гиповитаминоза.Попова уточнила, что при проблемах с почками отеки появляются, начиная с верхней части тела – например, в виде мешков под глазами, других лицевых отеков. При больном сердце отеки появляются внизу – в ногах. Если на ступню или лодыжку сердечника надавить пальцем, след будет сохраняться еще долгое время.Кроме того, кардиолог выделила изжогу. По совам Поповой, она может указывать на стенокардию, ишемическую болезнь сердца, инфаркт миокарда.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем отличается тревожное состояние от депрессии.

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