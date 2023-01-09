Кардиолог Попова: симптомы патологий сердца могут быть неочевидными

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боль в груди

Врач-кардиолог Елена Попова отметила, что по симптомам сердечной недостаточности бывает трудно догадаться о существовании патологий сердца.

Кардиолог Попова рассказала в интервью, что традиционный «сердечный» симптом – боль в груди – не всегда возникает при имеющихся проблемах с сердцем. Часть инфарктов проходит без выраженной боли в грудной клетке.

«Определенная доля инфарктов миокарда протекает не в классическом варианте с болями именно в сердце. О сердечной недостаточности часто говорят симптомы, по которым обычному человеку сложно будет догадаться о проблемах с сердцем», - проинформировала медик.

Беседуя с SakhaLife.ru, Елена Попова перечислила неочевидные симптомы, возможные при сердечных патологиях.
  • Одышка.
  • Боль в эпигастральной области.
  • Изжога.
  • Боли под лопаткой.
  • Храп во время ночного сна, имеющееся апноэ.
  • Головокружения.
  • Обильная потливость.
  • Быстрая утомляемость.
Кардиолог добавила, что данные симптомы часто воспринимаются как проявление усталости, перегрузок, недосыпа, гиповитаминоза.

«Отдельное внимание необходимо уделить отекам. Почечная недостаточность обязательно отразится отеками, но такое явление свойственно и сердечной недостаточности», - дополнила врач.

Попова уточнила, что при проблемах с почками отеки появляются, начиная с верхней части тела – например, в виде мешков под глазами, других лицевых отеков. При больном сердце отеки появляются внизу – в ногах. Если на ступню или лодыжку сердечника надавить пальцем, след будет сохраняться еще долгое время.

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Кроме того, кардиолог выделила изжогу. По совам Поповой, она может указывать на стенокардию, ишемическую болезнь сердца, инфаркт миокарда.

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Елена Попова
Елена Попова
Здоровье
врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, профессор Медицинского института СВФУ
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Теги : болезни сердца, признаки болезней сердца, Елена Попова