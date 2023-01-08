Психиатр Нугаманова: чем тревожное состояние отличается от депрессии

«При тревожном расстройстве человек обычно очень напряжен и взбудоражен. Он всегда беспокойный и суетливый. При депрессии возникает апатия, когда пациенту ничего не хочется делать. Обычно это очень вялое и пассивное состояние», - сообщила Людмила Нугаманова.

«При тревоге человеку сложно сконцентрироваться из-за большого количества мыслей и внутреннего беспокойства. При депрессии внимание просто трудно сфокусировать из-за медленности процессов, а память не фиксирует некоторые процессы», - добавила специалист.

В интервью психиатра Нугамановой прозвучало пояснение, как отличить тревожное состояние от депрессии. Медик рассказала «Мосленте», что тревожному расстройству бывает свойственно суетливое и взбудораженное поведение с выраженным беспокойством, в то время как депрессия делает человека апатичным, отстраненным, безучастным.Также эти состояния отличаются тем, как человек мыслит. Психиатр отметила, что при повышенной тревожности у человека может возникать целый поток мыслей, однако он не может обдумывать каждую из них спокойно и рассудительно до конца. В свою очередь, люди с депрессией перестают о чем-то рассуждать: они на первый взгляд думают, но о чем конкретно, сказать не могут, их мышление словно замирает.Кроме того, при депрессии критически снижается витальность, то есть, угасает интерес к жизни. Когда возникает тревожное расстройство, этого не происходит хотя качество жизни из-за постоянного напряжения и страхов может сильно снижаться.Нугманова подчеркнула, что оба нарушения нуждаются в лечении.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что грипп способен сократить человеку продолжительность жизни.

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