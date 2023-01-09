Пересыпание зимой: почему это вредно для здоровья

В холодные дни вставать с постели по утрам бывает особенно тяжело. Меньшее воздействие солнечного света, более низкие температуры, короткие дни и длинные ночи, изменение пищевых привычек, уменьшение физической активности – все это делает нас зимой более уставшими и сонливыми, чем обычно.Но взрослым людям необходимо около 8 часов сна в сутки, а пересыпание может вести ко многим проблема со здоровьем, напоминают специалисты.По данным The Health Site, гиперсомния влияет на выработку определенных нейротрансмиттеров в головном мозге, включая серотонин, что усиливает склонность к головным болям на следующий день.Слишком долгий сон может стать причиной болей в спине по утрам, усугубить проблемы с позвоночником. Тугоподвижность из-за длительного отдыха, снижение кровотока в теле, сон на плохом матрасе в течение длительного периода времени, мышечная усталость из-за чрезмерного сна, неправильное положение во время сна – вот факторы, влияющие на утреннюю скованность и болезненность спины из-за пересыпания.Слишком большое, как и недостаточное количество сна может привести к набору веса. Исследования показали, что люди, которые спят более восьми часов каждую ночь, более склонны к ожирению, чем те, кто спит от семи до восьми часов.Исследователями было установлено, что сон восьми часов каждую ночь тесно связан с повышенным уровнем С-реактивного белка (СРБ) – ключевого воспалительного маркера, который ассоциируется с сердечными заболеваниями. Известно, например, что женщины, которые предпочитают спать от 9 до 11 часов в сутки, в большей степени подвержены ишемической болезнью сердца.Привычка регулярного сна важна как для физического, так и для психического здоровья. Как бессонница, так и гиперсомния (чрезмерная дневная сонливость) являются известными симптомами депрессии. У людей с уже имеющейся депрессией, регулярный пересып может ухудшить неблагополучные симптомы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиологом были названы неочевидные симптомы патологий сердца.

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