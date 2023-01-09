Гранатовый сок заметно снижает давление — нутрициолог Строков

"Гранаты обладают множеством преимуществ благодаря положительному эффекту антиоксидантов, которые они оказывают на воспаление. Антиоксидантная активность гранатового сока в три раза выше, чем у красного вина или зеленого чая. Многие из этих антиоксидантов представлены в виде полифенолов, растительных пигментов, которые придают фруктам характерный красный цвет", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Гранаты также содержат значительное количество фолиевой кислоты, витамина К и калия, которые напрямую влияют на эластичность стенок артерий и делают их полезными для контроля артериального давления".

"Это наблюдение побудило исследователей обзора предположить, что может быть «благоразумно» включать гранатовый сок в диету, полезную для сердца".

Высокое кровяное давление — это тихий убийца, который при плохом контроле приводит к сердечным заболеваниям, но даже небольшие изменения образа жизни могут остановить этот вред. Некоторые фрукты могут играть многофакторную роль в снижении уровня холестерина, очищении артерий и снижении артериального давления. В некоторых исследованиях было сказано, что эти эффекты столь же значительны, как и эффекты, предлагаемые лекарствами.Полстакана зерен граната содержит примерно 72 калории, 16 граммов углеводов и три грамма клетчатки.Результаты исследования показали, что гранатовый сок снижает как систолическое, так и диастолическое кровяное давление и что эффект остается постоянным, независимо от количества или продолжительности потребления.Было высказано предположение, что способность действовать как ингибитор АПФ (ингибитор ангиотензинпревращающего фермента) может быть тем, что позволяет гранатовому соку снижать кровяное давление.Эти ингибиторы обычно содержатся в лекарствах от кровяного давления и работают за счет снижения активности ангиотензина, фермента, вырабатываемого в почках.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые вызывают депрессию.

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