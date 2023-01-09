5 симптомов деменции на самых ранних стадиях - невролог Алехина

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5 симптомов деменции на самых ранних стадиях - невролог Алехина


Существует пять основных признаков состояния, на которое следует обратить внимание. 


«Проблемы с памятью» — это один из признаков слабоумия, который может проявляться по-разному. 

"Например, люди с деменцией могут забывать имена людей или вещей, им может быть сложно вспомнить недавние события и они могут забывать, где хранятся вещи", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Другой ключ к тому, что в мозгу происходит потеря нейронов, включает «проблемы с мышлением».

Примеры этого симптома деменции могут включать:
  • Ощущение, что ваши мысли или воспоминания затуманены
  • Обнаружение требует больше времени для обработки информации
  • Пытаясь следить за разговорами
  • Вы запутались и не можете расставить вещи в правильном порядке
  • Обнаружение того, что на принятие решений влияет, например, слишком много или слишком мало еды
Деменция также может привести к «дезориентации», когда человек теряется в знакомых местах.

"Человек мог выйти из дома и забыть, куда он идет или как туда добраться; может возникнуть путаница, особенно в отношении времени суток, и могут возникнуть проблемы с пространственным восприятием".


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Людям, страдающим деменцией, может быть трудно «следить за происходящим», то есть им трудно следить за разговорами, особенно в группах.

"Может стать труднее следить за тем, что происходит в телевизионных программах, или терять из виду то, что происходит в книге или новостной статье".

Также могут быть «изменения настроения и личности», поскольку мозгу наносится ущерб.

Примеры изменений настроения и личности могут включать:
  • Перепады настроения
  • Раздражительность или вспыльчивость
  • Потеря интереса к хобби и общению

Пять симптомов деменции


  • Проблемы с памятью
  • Проблемы с мышлением
  • Дезориентация
  • Пытаясь следить за вещами
  • Изменения настроения и личности.

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