5 симптомов деменции на самых ранних стадиях - невролог Алехина
Существует пять основных признаков состояния, на которое следует обратить внимание.
«Проблемы с памятью» — это один из признаков слабоумия, который может проявляться по-разному.
"Например, люди с деменцией могут забывать имена людей или вещей, им может быть сложно вспомнить недавние события и они могут забывать, где хранятся вещи", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Другой ключ к тому, что в мозгу происходит потеря нейронов, включает «проблемы с мышлением».
Примеры этого симптома деменции могут включать:
- Ощущение, что ваши мысли или воспоминания затуманены
- Обнаружение требует больше времени для обработки информации
- Пытаясь следить за разговорами
- Вы запутались и не можете расставить вещи в правильном порядке
- Обнаружение того, что на принятие решений влияет, например, слишком много или слишком мало еды
"Человек мог выйти из дома и забыть, куда он идет или как туда добраться; может возникнуть путаница, особенно в отношении времени суток, и могут возникнуть проблемы с пространственным восприятием".
Людям, страдающим деменцией, может быть трудно «следить за происходящим», то есть им трудно следить за разговорами, особенно в группах.
"Может стать труднее следить за тем, что происходит в телевизионных программах, или терять из виду то, что происходит в книге или новостной статье".
Также могут быть «изменения настроения и личности», поскольку мозгу наносится ущерб.
Примеры изменений настроения и личности могут включать:
- Перепады настроения
- Раздражительность или вспыльчивость
- Потеря интереса к хобби и общению
Пять симптомов деменции
- Проблемы с памятью
- Проблемы с мышлением
- Дезориентация
- Пытаясь следить за вещами
- Изменения настроения и личности.
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