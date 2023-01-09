5 симптомов деменции на самых ранних стадиях - невролог Алехина

"Например, люди с деменцией могут забывать имена людей или вещей, им может быть сложно вспомнить недавние события и они могут забывать, где хранятся вещи", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Ощущение, что ваши мысли или воспоминания затуманены

Обнаружение требует больше времени для обработки информации

Пытаясь следить за разговорами

Вы запутались и не можете расставить вещи в правильном порядке

Обнаружение того, что на принятие решений влияет, например, слишком много или слишком мало еды

"Человек мог выйти из дома и забыть, куда он идет или как туда добраться; может возникнуть путаница, особенно в отношении времени суток, и могут возникнуть проблемы с пространственным восприятием".

"Может стать труднее следить за тем, что происходит в телевизионных программах, или терять из виду то, что происходит в книге или новостной статье".

Перепады настроения

Раздражительность или вспыльчивость

Потеря интереса к хобби и общению

Пять симптомов деменции

Проблемы с памятью

Проблемы с мышлением

Дезориентация

Пытаясь следить за вещами

Изменения настроения и личности.

— это один из признаков слабоумия, который может проявляться по-разному.Другой ключ к тому, что в мозгу происходит потеря нейронов, включаетДеменция также может привести к, когда человек теряется в знакомых местах.Людям, страдающим деменцией, может быть трудното есть им трудноТакже могут быть, поскольку мозгу наносится ущерб.Примеры изменений настроения и личности могут включать:Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые могут привести к депрессии.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.