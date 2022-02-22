Деменция: признак при ходьбе, который может быть «самым ранним предвестником»
Выявление ранних предупредительных признаков деменции является ключом к адаптации вашего образа жизни и продлению качества жизни как можно дольше. Однако этому препятствует пробел в знаниях о ряде симптомов.
По данным Dementia UK, большинство людей считают потерю памяти роковым признаком упадка мозга, но данные свидетельствуют о том, что это не всегда первый показатель.
Исследователи стремились выяснить, какие симптомы указывают на доклиническую деменцию в общей практике и имеют ли субъекты с доклинической деменцией повышенную частоту контактов со своим врачом общей практики. Доклиническая стадия часто считается стадией, предшествующей клиническому диагнозу когнитивного расстройства.
Чтобы собрать свои выводы, люди с доклинической деменцией и контрольной группой без деменции были отобраны из голландской сети регистрации врачей общей практики (RNH).
Были проанализированы количество посещений и отношение шансов риска последующей деменции с различными симптомами. Анализы проводились отдельно для каждого 12-месячного периода за пять лет до постановки диагноза деменции.
Что узнали исследователи?
За пять лет до постановки диагноза субъекты с доклинической деменцией чаще посещали своего врача общей практики, чем контрольная группа. Любопытно, что нарушения походки были «самым ранним предиктором», как обнаружили исследователи.
Нарушения походки описываются как любые отклонения от нормальной ходьбы или походки.
«Когнитивные жалобы были прогностическим фактором слабоумия за три года до постановки диагноза», — пишут исследователи. «Все остальные симптомы, кроме сосудистых, были прогностическими в течение года до постановки диагноза».
По словам исследователей, чувствительность к когнитивным симптомам и нарушениям походки была самой высокой за год до постановки диагноза.
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Dementia UK
Здоровье
Благотворительная организация в Великобритании, которая занимается поддержкой пациентов с деменцией и из семей.
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