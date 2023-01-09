Легкодоступная добавка может «резко» обратить вспять сердечные заболевания

"Было обнаружено, что коммерчески доступная добавка под названием трикаприн облегчает болезненные симптомы ишемической болезни сердца (ИБС). ИБС может вызвать такие проблемы, как боль в груди, которая ощущается как давление или стеснение, усталость и одышка", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Хотя многие врачи согласны с тем, что добавки не нужны, если у вас нет дефицита, новое исследование дает веские доводы в пользу популярного продукта.Исследование показало, что этот продукт способен «резко» обратить вспять признаки сердечных заболеваний у некоторых пациентов.Кроме того, продукт смог спровоцировать «заметную регрессию» накопления типа жира, который можно найти в крови и хранить в жировых клетках, называемых триглицеридами, в кровеносных сосудах сердца. Триглицериды, которые обычно содержатся в жирной пище и маслах, могут увеличить риск сердечных заболеваний, если вы оставите их для накопления.Поскольку не все пациенты реагируют на современные методы лечения ИБС, эти результаты прокладывают путь к созданию многогранного подхода к новым методам лечения.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые приводят к депрессии.

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