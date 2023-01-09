Врач Мясников посоветовал обследоваться при отеке в одной ноге

«При отеке одной ноги необходимо обратиться за медицинской помощью, так как указанный симптом может быть признаком тромбоза. Отекла одна нога – идите к врачу. Он делает ультразвук: если тромба нет – это одно, если есть – принимайте меры», - посоветовал доктор Мясников.

Кардиолог Александр Мясников констатировал, что возникновение отека только в одной конечности является серьезной причиной обратиться к врачу и обследоваться на наличие возможного тромба.Он уточнил, что отеком в одной ноге может проявляться тромбоз глубоких вен. Данное состояние опасно тем, что тромб, возникающий в сосудах ног, может отрываться. В этом случае, проникнув в кровоток, он способен попасть в артерию сердца или легких. Если тромб крупный, возникает риск закупорки и развития эмболии, одним из последствий которой является летальный исход.Мясников добавил, что несвоевременно выявляемые тромбы являются фактором смерти многих еще отнюдь не старых людей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может болеть голова при разных заболеваниях.

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