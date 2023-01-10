Врач рекомендует чай из базилика, чтобы улучшить сон и снизить стресс

«Выпейте чай с базиликом перед сном. Священный базилик, также известный как тулси, является популярным адаптогеном, используемым для снижения уровня стресса, улучшения релаксации и улучшения качества сна. Эта трава индийского происхождения помогает вызвать чувство спокойствия и легкого беспокойства, что облегчает засыпание и сон. Перед сном попробуйте выпить чашку этого чая, оставив все дневные заботы позади», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Что говорит исследование?

«Добавка ocimum tenuiflorum была связана с буферными реакциями на стресс после воздействия MAST, о чем свидетельствуют значительно более низкие концентрации в слюне кортизола, слюнной амилазы, систолического и диастолического артериального давления и субъективных оценок стресса».

Некоторым людям трудно заснуть ночью по ряду причин. И даже те, у кого обычно нет проблем со сном, иногда могут испытывать трудности.Также известный как tulsi или ocimum tenuiflorum, священный базилик является растением, произрастающим в Индии. Его можно купить в виде чая, капсульных добавок и порошкообразного экстракта.В рамках исследования 100 добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет получали либо 125 мг базилика священного два раза в день, либо плацебо. Их спрашивали об уровне стресса, настроении и заполняли анкеты о сне. Качество сна также оценивали с помощью наручного трекера сна, а изменения стресса изучали путем измерения уровня кортизола в волосах и реакции на стресс с помощью Маастрихтского острого стресс-теста (MAST).По сравнению с плацебо у тех, кто принимал добавку священного базилика, наблюдалось большее улучшение показателей по шкале воспринимаемого стресса.На восьмой неделе концентрация кортизола в волосах также была ниже.Ранее МедикФорум писал о пользы пикши.

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