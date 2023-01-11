Невролог Алехина: дисфагия — ранний признак инсульта

"Одним из таких признаков является дисфагия. Дисфагия — это медицинский термин, обозначающий затрудненное глотание", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Онемение или слабость в лице, руке или ноге, особенно с одной стороны тела

Путаница или проблемы с речью или пониманием

Проблемы со зрением в одном или обоих глазах

Проблемы с ходьбой, головокружение или потеря равновесия или координации

Сильная головная боль без известной причины

Обморок или потеря сознания, даже кратковременная

«Важно отметить, что эти симптомы могут различаться, и не все испытывают их одинаково. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, важно немедленно обратиться за медицинской помощью, поскольку быстрое лечение может помочь предотвратить долгосрочную инвалидность или смерть».

Причины инсульта

«Есть несколько факторов, которые могут увеличить риск возникновения инсульта».

Инсульт — это серьезное неотложное состояние, требующее неотложной медицинской помощи. Это происходит, когда кровоснабжение части мозга прекращается. Если вы подозреваете, что у кого-то из ваших знакомых случился инсульт, крайне важно как можно скорее позвонить в скорую.Таким образом, выявление ранних признаков инсульта может спасти чью-то жизнь.Существуют две основные причины инсульта.Наиболее распространенным типом инсульта является ишемический инсульт, который возникает, когда кровоснабжение головного мозга прекращается из-за тромба. Тогда как при геморрагическом инсульте лопается ослабленный кровеносный сосуд, питающий головной мозг.. Это основная причина инсульта, которая может повредить и ослабить кровеносные сосуды головного мозга.. Высокий уровень сахара в крови может повредить кровеносные сосуды и увеличить риск инсульта.. Холестерин может закупорить и сузить кровеносные сосуды, увеличивая риск инсульта.. Такие состояния, как сердечная недостаточность, мерцательная аритмия и проблемы с сердечным клапаном, могут увеличить риск инсульта.. Если у близкого родственника был инсульт, ваш риск может быть выше.Ранее МедикФорум писал о пользе пикши.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.