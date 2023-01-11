«Блуждание» — распространенный признак деменции: как обезопасить близкого человека

"Блуждание сама по себе не является проблемой — она может помочь снять стресс и скуку и является хорошим упражнением. Но, как и в случае любого поведения, если человек с деменцией ходит и, возможно, выходит из дома, это может быть признаком того, что у него есть неудовлетворенная потребность", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Возможно, вы не понимаете, почему человек, о котором вы заботитесь, ходит вокруг да около. Вот почему его часто называют блуждающим».

«Вместо того, чтобы игнорировать поведение человека, важно подумать о том, почему он может ходить и как вы можете помочь ему сохранить свою независимость, безопасность и достоинство».

«Вы можете попытаться предотвратить это, оставив некоторые из их любимых личных вещей на видном месте».

Путаница со временем

Облегчение боли или беспокойства

Избавление от скуки

Отсутствие физической активности

Поиск человека или чего-то из прошлого

Чувство потерянности

Некоторые люди с деменцией склонны "блуждать". Хотя это может не быть проблемой в их доме, это может вызвать беспокойство, если они выйдут на улицу в одиночку или потеряются.Понимая, что им нужно, и ища решения, вы можете помочь улучшить их благополучие. Это может вызывать беспокойство, если вы поддерживаете человека с деменцией, который часто ходит. Они могут неоднократно ходить по дому или выходить из дома в любое время дня и ночи. Люди с деменцией часто имеют проблемы с ориентацией и памятью, из-за чего им может быть трудно найти дорогу домой.Если вы заботитесь о человеке с деменцией или поддерживаете его, стоит попытаться понять, почему он это делает.Врач рекомендует вести дневник, чтобы записывать заметки об их поведении и любых причинах, по которым они могут ходить, так как это может помочь вам определить причину. Существует ряд причин, по которым человек с деменцией может ходить.Человек с деменцией может начать путешествие с определенной целью, а затем из-за кратковременной потери памяти забыть, куда он направляется, и потеряться. Точно так же они могут искать предмет, который потеряли, или думают, что его забрал кто-то другой.Ранее МедикФорум писал о самых полезных продуктах зимой.

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