«Блуждание» — распространенный признак деменции: как обезопасить близкого человека

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«Блуждание» — распространенный признак деменции: как обезопасить близкого человека


Близким людям важно учитывать, почему пациенты могут блуждать и как помочь им сохранить свою «безопасность и достоинство».


Некоторые люди с деменцией склонны "блуждать". Хотя это может не быть проблемой в их доме, это может вызвать беспокойство, если они выйдут на улицу в одиночку или потеряются.

"Блуждание сама по себе не является проблемой — она может помочь снять стресс и скуку и является хорошим упражнением. Но, как и в случае любого поведения, если человек с деменцией ходит и, возможно, выходит из дома, это может быть признаком того, что у него есть неудовлетворенная потребность", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Понимая, что им нужно, и ища решения, вы можете помочь улучшить их благополучие. Это может вызывать беспокойство, если вы поддерживаете человека с деменцией, который часто ходит. Они могут неоднократно ходить по дому или выходить из дома в любое время дня и ночи. Люди с деменцией часто имеют проблемы с ориентацией и памятью, из-за чего им может быть трудно найти дорогу домой.


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Если вы заботитесь о человеке с деменцией или поддерживаете его, стоит попытаться понять, почему он это делает.

«Возможно, вы не понимаете, почему человек, о котором вы заботитесь, ходит вокруг да около. Вот почему его часто называют блуждающим». 


Врачи определили первый признак деменции


«Вместо того, чтобы игнорировать поведение человека, важно подумать о том, почему он может ходить и как вы можете помочь ему сохранить свою независимость, безопасность и достоинство».

Врач рекомендует вести дневник, чтобы записывать заметки об их поведении и любых причинах, по которым они могут ходить, так как это может помочь вам определить причину. Существует ряд причин, по которым человек с деменцией может ходить.

Человек с деменцией может начать путешествие с определенной целью, а затем из-за кратковременной потери памяти забыть, куда он направляется, и потеряться. Точно так же они могут искать предмет, который потеряли, или думают, что его забрал кто-то другой.

«Вы можете попытаться предотвратить это, оставив некоторые из их любимых личных вещей на видном месте».

Другие причины для ходьбы включают в себя:
  • Путаница со временем
  • Облегчение боли или беспокойства
  • Избавление от скуки
  • Отсутствие физической активности
  • Поиск человека или чего-то из прошлого
  • Чувство потерянности

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