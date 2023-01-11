Врачи замечают один признак на пальцах пациентов с повреждением печени

"Изменения могут быть следствием снижения иммунитета, дефицита железа, анемии или старости. Для клиницистов важно понимать и тщательно исследовать ногти на предмет цвета, текстуры, толщины и кривизны, чтобы быстро и на ранней стадии диагностировать пациентов с заболеванием печени", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.





«"Ногти Терри", при которых проксимальные две трети ногтевой пластины приобретают порошково-белый цвет с непрозрачностью матового стекла, могут развиваться у пациентов с прогрессирующим циррозом печени».

«В конце концов ноготь и околоногтевая кожа становятся блестящими, а на ногте появляются продольные бороздки».

Многие люди имеют ранние стадии заболевания печени, и только у небольшой части развиваются серьезные осложнения. К сожалению, диагностировать заболевание непросто, поскольку симптомы редко проявляются до финальных стадий. На этой стадии заболевания врачи часто сталкиваются с аномалиями ногтей.Дерматологические проявления часто являются одними из первых признаков основного заболевания печени. Однако причины изменений ногтей, связанных с циррозом печени, остаются неизвестными.Удары по пальцам являются общепризнанным признаком хронического заболевания печени, особенно первичного билиарного цирроза и хронического активного гепатита.В ранних исследованиях было высказано предположение, что пальцы «барабанные палочки» при циррозе печени не являются результатом костных заболеваний, а скорее вызваны увеличением периферического кровотока с расширением вен на пальце. В начале ногтевая палочка возникает из-за размягчения ногтевого ложа с последующим увеличением нормального угла в 160 градусов между ногтевым ложем и проксимальным ногтевым валиком.Ранее МедикФорум писал о самых полезных продуктах зимой.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.