Популярные напитки, которые увеличивают риск рака полости рта

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Популярные напитки, которые увеличивают риск рака полости рта


Существует множество факторов риска развития рака полости рта, в том числе то, что вы пьете.


Существует множество факторов риска развития рака полости рта, в том числе то, что вы пьете. Если напиток описывается как «канцерогенный», это означает, что напиток содержит химические вещества, которые могут повредить ДНК в клетках. Накопление повреждений ДНК может привести ко всем типам опухолей, включая рак ротовой полости.

"Одним из популярных канцерогенных напитков является алкоголь, который можно употреблять в винах, пиве, крепких спиртных напитках и ликерах. 30 процентов людей с этим заболеванием чрезмерно пьют. Чрезмерное употребление алкоголя в этом контексте расценивается как более 21 единицы алкоголя в неделю», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Это примерно семь больших бокалов вина или 11 банок лагера средней крепости.


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Алкоголь «высушивает кожу рта и делает ее более пористой», а также «расщепляется бактериями во рту с образованием химических веществ, вызывающих рак».

Сочетание алкоголя с курением увеличивает риск рака ротовой полости примерно в 30 раз. Это связано с тем, что алкоголь воздействует на кожу рта, позволяя токсинам табака легче проходить через нее. А табачный дым «содержит формальдегид, ядовитое химическое вещество, похожее на ацетальдегид, образующееся при распаде алкоголя».


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Рак полости рта


Опухоль может развиваться на поверхности языка, на внутренней стороне щек, нёбе, губах или деснах. Опухоли также могут развиваться в железах, вырабатывающих шалфей, миндалинах или трахее.

Симптомы рака ротовой полости могут включать:
  • Болезненные язвы во рту, которые не заживают в течение нескольких недель.
  • Необъяснимые стойкие уплотнения во рту или на шее, которые не проходят
  • Необъяснимое расшатывание зубов или лунок, которые не заживают после удаления
  • Необъяснимое стойкое онемение или странное ощущение на губе или языке
  • Иногда белые или красные пятна на слизистой оболочке рта или языке
  • Изменения в речи, такие как шепелявость

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