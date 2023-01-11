Популярные напитки, которые увеличивают риск рака полости рта
Существует множество факторов риска развития рака полости рта, в том числе то, что вы пьете.
Существует множество факторов риска развития рака полости рта, в том числе то, что вы пьете. Если напиток описывается как «канцерогенный», это означает, что напиток содержит химические вещества, которые могут повредить ДНК в клетках. Накопление повреждений ДНК может привести ко всем типам опухолей, включая рак ротовой полости.
"Одним из популярных канцерогенных напитков является алкоголь, который можно употреблять в винах, пиве, крепких спиртных напитках и ликерах. 30 процентов людей с этим заболеванием чрезмерно пьют. Чрезмерное употребление алкоголя в этом контексте расценивается как более 21 единицы алкоголя в неделю», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Это примерно семь больших бокалов вина или 11 банок лагера средней крепости.
Алкоголь «высушивает кожу рта и делает ее более пористой», а также «расщепляется бактериями во рту с образованием химических веществ, вызывающих рак».
Сочетание алкоголя с курением увеличивает риск рака ротовой полости примерно в 30 раз. Это связано с тем, что алкоголь воздействует на кожу рта, позволяя токсинам табака легче проходить через нее. А табачный дым «содержит формальдегид, ядовитое химическое вещество, похожее на ацетальдегид, образующееся при распаде алкоголя».
Рак полости рта
Опухоль может развиваться на поверхности языка, на внутренней стороне щек, нёбе, губах или деснах. Опухоли также могут развиваться в железах, вырабатывающих шалфей, миндалинах или трахее.
Симптомы рака ротовой полости могут включать:
- Болезненные язвы во рту, которые не заживают в течение нескольких недель.
- Необъяснимые стойкие уплотнения во рту или на шее, которые не проходят
- Необъяснимое расшатывание зубов или лунок, которые не заживают после удаления
- Необъяснимое стойкое онемение или странное ощущение на губе или языке
- Иногда белые или красные пятна на слизистой оболочке рта или языке
- Изменения в речи, такие как шепелявость
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