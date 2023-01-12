3 «наиболее важных фактора», которые следует учитывать при высоком сахара в крови

"Три типа данных могут предсказать, столкнется ли человек с повышенным уровнем сахара в крови. Точки данных включают: предыдущие уровни сахара в крови, уровни сахара в крови натощак и существующие противодиабетические препараты. Было показано, что эти наиболее важные факторы выявляют людей с риском повышенного уровня сахара в крови", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

«Немедленно обратитесь к своему терапевту, если у вас есть порезы, синяки или онемение в ногах».

«Раннее выявление пациентов с плохим гликемическим контролем имеет первостепенное значение».

Результаты исследований выявили три фактора, влияющих на риск гипергликемии. Гипергликемия — это медицинский термин для описания высокого уровня сахара в крови. Люди с диабетом 2 типа могут заметить, что уровень сахара в их крови слишком высок, когда они чувствуют сильную жажду, частое мочеиспускание и слабость или усталость.Другие признаки повышенного уровня сахара в крови включают помутнение зрения и потерю веса.Неадекватный гликемический контроль можно предсказать на основании данных, которые регулярно собираются в рамках мониторинга и лечения диабет».Проверки уровня сахара в крови (тест HbA1C) проводятся «каждые три месяца при впервые поставленном диагнозе, а затем каждые шесть месяцев после стабилизации состояния».Каждый год также следует осматривать глаза, чтобы увидеть, нет ли повреждений кровеносных сосудов.Ранее МедикФорум писал о признаках больного сердца.

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