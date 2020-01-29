Психиатр Айрис Хаус: от зимней депрессии помогут дневные прогулки

"Это зависит от меры влияния на повседневную жизнь" - говорит Айрис Хаус, главный врач больницы Alexian (Берлин), психиатр.

Вездесущие гормоны

«Меньшее количество дневного света приводит к высокому выделению гормона мелатонина, заставляющего уставать и утомляться», - объясняет Хаут.

«В светлые часы организм вырабатывает гормон счастья серотонин, активизирующий организм и поднимающей настроение», - объясняет врач.

Не помогает?

«Важно уточнить, действительно ли это расстройство носит сезонный характер или могут быть профессиональные, личные проблемы», - заключает психиатр.