Психиатр Айрис Хаус: от зимней депрессии помогут дневные прогулки
Зимой настроение снижается - это нормально. Но если все настолько плохо, что трудно встать с постели в холодное время года, вам может понадобиться профессиональная помощь.
Ощущение, что нет сил вылезать из постели по утрам, может взволновать. Это нормально?
"Это зависит от меры влияния на повседневную жизнь" - говорит Айрис Хаус, главный врач больницы Alexian (Берлин), психиатр.Временный "зимний блюз", возникающий на короткое время, не мешающей повседневной жизни, относительно безвреден.
Вездесущие гормоныПричиной плохого настроения зимой является отсутствие дневного света, что нарушает гормональный баланс.
«Меньшее количество дневного света приводит к высокому выделению гормона мелатонина, заставляющего уставать и утомляться», - объясняет Хаут.
Если это происходит в холодное время года, два года подряд, и заканчивается с наступлением весны, врачи говорят о "сезонном аффективном расстройстве" или "зимней депрессии".
Помогут получасовые прогулки в течение дня, особенно когда светит солнце.
«В светлые часы организм вырабатывает гормон счастья серотонин, активизирующий организм и поднимающей настроение», - объясняет врач.
Не помогает?Если ничего не помогает, а минимальная продолжительность состояния превышает две недели, человек должен обратиться за профессиональной помощью. Симптомы сезонного расстройства, могут оказаться признаками депрессии, требующей лечения.
«Важно уточнить, действительно ли это расстройство носит сезонный характер или могут быть профессиональные, личные проблемы», - заключает психиатр.
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