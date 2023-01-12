Шестиминутный трюк, который может помочь предотвратить болезнь Альцгеймера

"Короткие всплески активности, вызывающие потливость, могут повысить уровень белка, необходимого для формирования мозга, обучения и памяти", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Некоторые примеры напряженных упражнений включают бег трусцой, бег, аэробные танцы, прыжки со скакалкой, одиночный теннис и езда на велосипеде. Исследование показало, что молекула, известная как BDNF (нейротрофический фактор головного мозга), увеличилась в пять раз после тяжелой езды на велосипеде".

Деменция описывает деструктивный набор симптомов, связанных со снижением когнитивных функций. Несмотря на то, что многие думают, состояние мозга не является прямым результатом старения. К счастью, это означает, что есть способы снизить риск. Теперь новое исследование предполагает, чтоНесомненно, здоровый образ жизни может быть весьма эффективным в предотвращении различных проблем со здоровьем — от диеты до тренировок.Последнее — физические упражнения — в настоящее время доказано, что оно снижает риск болезни Альцгеймера в новом исследовании. Более того, вам не нужно часами потеть в тренажерном зале, так как шести минут в день должно быть достаточно, чтобы добиться цели.Тем не менее, упражнения, которые вы выбираете, также играют определенную роль, и исследовательская группа объясняет, что они должны быть напряженными. В то время как напряженные упражнения гарантированно заставят вас вспотеть, есть множество занятий на выбор.BDNF показал большие перспективы в моделях на животных. Но фармацевтические вмешательства до сих пор не смогли безопасно использовать защитную силу BDNF у людей.Исследователи увидели необходимость изучить нефармакологические подходы, которые могут сохранить способность мозга, которую люди могут использовать для естественного увеличения BDNF, чтобы помочь в здоровом старении.Ключевое химическое вещество, по-видимому, способствует нейропластичности — способности создавать новые связи и пути — и выживанию клеток мозга. BDNF способствует формированию и хранению воспоминаний, улучшая обучение и улучшая когнитивные способности в целом.Ранее МедикФорум писал о признаках больного сердца.

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