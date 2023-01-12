Шестиминутный трюк, который может помочь предотвратить болезнь Альцгеймера
Ожидается, что в ближайшие десятилетия уровень деменции вырастет почти втрое и достигнет ошеломляющих 139 миллионов человек во всем мире.
Деменция описывает деструктивный набор симптомов, связанных со снижением когнитивных функций. Несмотря на то, что многие думают, состояние мозга не является прямым результатом старения. К счастью, это означает, что есть способы снизить риск. Теперь новое исследование предполагает, что шесть минут определенной активности в день могут помочь.
Несомненно, здоровый образ жизни может быть весьма эффективным в предотвращении различных проблем со здоровьем — от диеты до тренировок.
Последнее — физические упражнения — в настоящее время доказано, что оно снижает риск болезни Альцгеймера в новом исследовании. Более того, вам не нужно часами потеть в тренажерном зале, так как шести минут в день должно быть достаточно, чтобы добиться цели.
"Короткие всплески активности, вызывающие потливость, могут повысить уровень белка, необходимого для формирования мозга, обучения и памяти", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Тем не менее, упражнения, которые вы выбираете, также играют определенную роль, и исследовательская группа объясняет, что они должны быть напряженными. В то время как напряженные упражнения гарантированно заставят вас вспотеть, есть множество занятий на выбор.
"Некоторые примеры напряженных упражнений включают бег трусцой, бег, аэробные танцы, прыжки со скакалкой, одиночный теннис и езда на велосипеде. Исследование показало, что молекула, известная как BDNF (нейротрофический фактор головного мозга), увеличилась в пять раз после тяжелой езды на велосипеде".
BDNF показал большие перспективы в моделях на животных. Но фармацевтические вмешательства до сих пор не смогли безопасно использовать защитную силу BDNF у людей.
Исследователи увидели необходимость изучить нефармакологические подходы, которые могут сохранить способность мозга, которую люди могут использовать для естественного увеличения BDNF, чтобы помочь в здоровом старении.
Ключевое химическое вещество, по-видимому, способствует нейропластичности — способности создавать новые связи и пути — и выживанию клеток мозга. BDNF способствует формированию и хранению воспоминаний, улучшая обучение и улучшая когнитивные способности в целом.
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