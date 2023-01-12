Продукты, богатые дрожжами, связаны с пятикратным увеличением приступов подагры
Употребление неправильных продуктов может привести к тому, что игольчатые кристаллы в суставах причинят сильную боль.
Артрит — это изнурительное состояние, которое можно разделить на несколько подтипов. К числу наиболее болезненных форм заболевания относится подагра, при которой в суставах образуются игольчатые кристаллы. Симптомы, как правило, поддаются лечению при адекватном лечении, но некоторых продуктов также лучше избегать.
Продукты, богатые пуринами, занимают первое место в списке диетических виновников приступов подагры.
«Это химические вещества в определенных продуктах питания, которые внутри организма расщепляются до мочевой кислоты», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Диета, богатая пуринами, может вызвать пятикратное увеличение приступов подагры.
«Ваша диета играет важную роль как в возникновении подагры, так и в снижении вероятности возникновения болезненных приступов подагры. Если вы уже страдаете от подагры, диета, богатая пуринами, может привести к пятикратному увеличению приступов подагры».
"Продукты с высоким содержанием пуринов включают дрожжевой экстракт, жирную рыбу и морепродукты".
Хотя некоторые богатые пуринами овощи также связаны с приступами подагры, особенно важно уменьшить количество богатых пуринами продуктов животного происхождения.
Чтобы предотвратить накопление мочевой кислоты из-за диеты, врач рекомендует ограничить потребление:
- Субпродукты: печень и почки, сердце и сладкие хлебцы
- Фазан, кролик, оленина
- Жирная рыба: анчоусы, сельдь, скумбрия, сардины, шпроты, малек, форель
- Морепродукты: особенно мидии, крабы, креветки и другие моллюски, икра
- Пиво
- Дрожжевой хлеб
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