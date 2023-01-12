Продукты, богатые дрожжами, связаны с пятикратным увеличением приступов подагры

«Это химические вещества в определенных продуктах питания, которые внутри организма расщепляются до мочевой кислоты», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Ваша диета играет важную роль как в возникновении подагры, так и в снижении вероятности возникновения болезненных приступов подагры. Если вы уже страдаете от подагры, диета, богатая пуринами, может привести к пятикратному увеличению приступов подагры».

"Продукты с высоким содержанием пуринов включают дрожжевой экстракт, жирную рыбу и морепродукты".

Субпродукты: печень и почки, сердце и сладкие хлебцы

Фазан, кролик, оленина

Жирная рыба: анчоусы, сельдь, скумбрия, сардины, шпроты, малек, форель

Морепродукты: особенно мидии, крабы, креветки и другие моллюски, икра

Пиво

Дрожжевой хлеб

Артрит — это изнурительное состояние, которое можно разделить на несколько подтипов. К числу наиболее болезненных форм заболевания относится подагра, при которой в суставах образуются игольчатые кристаллы. Симптомы, как правило, поддаются лечению при адекватном лечении, но некоторых продуктов также лучше избегать.Продукты, богатые пуринами, занимают первое место в списке диетических виновников приступов подагры.Диета, богатая пуринами, может вызвать пятикратное увеличение приступов подагры.Хотя некоторые богатые пуринами овощи также связаны с приступами подагры, особенно важно уменьшить количество богатых пуринами продуктов животного происхождения.Строков подчеркивает важность сбалансированного питания для предотвращения таких проблем со здоровьем, как подагра. Например, следует избегать некоторых других продуктов или напитков,Ранее МедикФорум писал о признаках больного сердца.

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