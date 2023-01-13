Штамм коронавируса "Кракен" повышает риск «долгого ковида» — симптомы могут длиться годами

«Последний отчет о распространенности продолжающихся симптомов после коронавирусной инфекции вызывает резкое удивление. 30 процентов больных "долгим ковидом" из них борются с этими симптомами уже более двух лет. Мы рассматриваем хроническое заболевание, которое мы могли бы назвать «более длительный Covid», - говорит эпидемиолог Иван Байтяков специально для МедикФорум.

«Долгий Covid продолжал разрушать жизни. Это негативно влияет на их повседневную деятельность. Усталость по-прежнему является наиболее распространенным симптомом длительного Covid (71 процент), за которым следуют трудности с концентрацией внимания (49 процентов), одышка (47 процентов) и мышечная боль (46 процентов)».

Сверхтрансмиссивный вариант Covid может распространяться почти на 40 процентов быстрее, чем его предшественники, что позволяет предположить, что вскоре он может захватить страну и стать самой доминирующей формой вируса. Всплеск положительных случаев уже очевиден с момента появления варианта. Основная проблема заключается в том, что это может привести к более длительным симптомам среди инфицированного населения, которые в некоторых случаях длятся более двух лет.Все еще недостаточно доказательств того, что "кракен" будет более вредным, чем предыдущие подварианты. Эпидемиологи считают, что последний штамм является результатом объединения двух разных штаммов подвариантов BA2 Omicron.Считается, что эти рекомбинантные подварианты возникают, когда человек одновременно заражается двумя разными штаммами ковида. Это может сделать вариант более уязвимым для иммунитета и лучше заражать, чем предыдущие штаммы.Количество случаев Long Covid также растет с момента появления позднего штамма Kraken.Неправильно полагать, что длительный Covid в основном был вызван более ранними вариантами вируса, и что новые случаи якобы «более легких» вариантов Omicron не вызывают длительных симптомов Covid».Ранее МедикФорум писал о самом здоровом завтраке.

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