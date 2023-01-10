Эндокринолог Вараева дала советы о здоровом завтраке
Эндокринолог Юргита Вараева рассказала в беседе с Александром Мясниковым, каким должен быть завтрак.
Врач Вараева отметила, что «классическим» считается завтрак, который приходится на период с 7 до 9 часов. В это время, в основном, завтракают люди, которые рано просыпаются и достаточно рано ложатся спать накануне. Такой режим максимально сближен с естественным биоритмом и считается наиболее благоприятным для организма.
Вараева дала советы о здоровом завтраке. По словам эндокринолога, между пробуждением и первым приемом пищи не должно быть слишком длительной по времени паузы.
«Ничего страшного, если вы будете завтракать чуть раньше, но это лучше сделать в течение первых двух часов после пробуждения», - сказала медик.
Врач объяснила, что благодаря своевременному приему пищи утром начинает активнее действовать обмен веществ – это позитивно сказывается на фигуре, помогает не набирать вес. Еще один совет специалиста: употреблять на завтрак богатые белком продукты в виде яиц, творога, цельнозерновых каш. Тарелка хлопьев с молоком – плохой вариант, в таком завтраке много углеводов, которые слишком быстро усвоятся и вызовут новый приступ голода.
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Юргита Вараева
ЗОЖ
кандидат медицинских наук,научный сотрудник ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи», врач-эндокринолог
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