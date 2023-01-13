Врач назвал ключевой принцип питания для гипертоников

"Добавление продуктов с калием в свой рацион может быть даже более эффективным для снижения артериального давления, чем отказ от соли", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Вы действительно можете улучшить содержание калия в своем рационе».

Томатное пюре

Дрожжи

Протеиновый порошок

Жареные фисташки

Изюм сушеный

Сухофрукты смешанные

Чернослив

Семена тыквы

Киноа

Свежая петрушка

Хлопья с отрубями на завтрак

Миндальное масло

Бананы

Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, означает, что вашему сердцу приходится работать больше, чтобы перекачивать кровь по всему телу. Это может быть опасно и, если его не лечить, может привести к серьезным неотложным состояниям, таким как сердечные приступы и инсульты.Хорошо известно, что диета с высоким содержанием соли является одним из основных факторов гипертонии.Это связано с тем, что соль заставляет тело удерживать воду, и эта дополнительная вода оказывает давление на стенки кровеносных сосудов.Люди, в рационе которых много калия, имеют более низкое кровяное давление, и исследования показали, что это более важно, чем соль, когда вы добавляете добавки калия, а не уменьшаете количество соли.В 100 граммах дрожжевого экстракта содержится около 2100 мг калия. Для сравнения, в 100 г банана всего 358 мг калия.Ранее МедикФорум писал о здоровом завтраке.

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