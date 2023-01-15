От рака до почечной недостаточности: неприятный запах изо рта сигнализирует о трех заболеваниях

«Неприятный запах изо рта, также известный как дурной запах изо рта, — это распространенная проблема, которая может иметь множество причин. В некоторых случаях неприятный запах изо рта может быть признаком основного заболевания, включая рак. Хотя не всегда неприятный запах изо рта вызван раком, определенные типы запаха изо рта человека должны вызывать беспокойство. Когда дело доходит до рака, в дыхании человека есть определенные типы запахов, которые должны вызывать тревогу», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

В большинстве случаев неприятный запах изо рта отражает плохую гигиену полости рта, которая вызвала накопление бактерий во рту. Однако иногда неприятные запахи возникают из-за плохого состояния кишечника. По мнению экспертов, некоторые запахи должны вызывать тревогу, поскольку они могут намекать на лежащую в основе злокачественную опухоль, требующую дальнейшего изучения у врачей.Неприятные запахи изо рта сильно различаются в зависимости от их основной причины. Однако в большинстве случаев причиной являются такие заболевания, как сухость во рту, тонзиллит и кислотный рефлюкс.Осложнения, такие как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, также могут вызывать неприятный запах изо рта, так как это нарушает кислотность желудка и заставляет ее подниматься по пищеварительному тракту. В качестве альтернативы, тело может издавать запах рыбьего дыхания, если почки отказывают и поражается дыхательная система.Это может означать, что организм изо всех сил пытается вывести опасные токсины, которые накапливаются в нескольких частях тела.Металлический запах может указывать на рак легких или другие виды рака, давшие метастазы в легкие. Запах плесени может свидетельствовать о раке легких или горла, а затхлый запах может свидетельствовать о раке печени или почек.Важно отметить, что неприятный запах изо рта — это распространенная проблема, которая может иметь множество причин, и не всегда неприятный запах изо рта вызван раком.Ранее МедикФорум писал о пользе индейки.

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