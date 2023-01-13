Вешенки могут быть «суперпродуктом» для пожилых людей

«В вешенках достаточно много клетчатки, все мы знаем, что она является кормом для нашей полезной микрофлоры, поэтому укрепляет нашу иммунную систему, нервную, снижает уровень холестерина», - отметила эксперт.

«Включение вешенок в рацион препятствует ранней потере когнитивных способностей у людей, поэтому этот продукт полезен для пожилых», - сказала диетолог.

«Кроме того, в вешенках достаточно много меди, а она входит в состав ферментов коллагена и эластина, улучшающих внешний вид кожи и необходимых для формирования сосудистой ткани и связок», - дополнила специалист.

Медик Соломатина рассказала в интервью, что такой гриб как вешенка не слишком популярен у россиян, хотя, если учитывать полезные свойства, его по праву можно называть «суперпродуктом».По словам диетолога, вешенки не отличаются большой калорийностью, при этом могут хорошо насыщать, так как содержат много клетчатки.Беседуя с изданиям «Лайф», Соломатина уточнила , что этот гриб является превосходным источником витаминов группы В, ответственных за здоровые функции нервной системы. Благодаря этому качеству вешенки могут стать «суперпродуктом» для пожилых людейЭксперт добавила, что в этих грибах содержится никотиновая кислота – вещество, считающееся незаменимым для пожилых. Кислота способствует в их организме балансу метаболические процессов, снижению проявления аллергических реакций, повышению уровня гемоглобина. Все это, в свою очередь, снижает уровень атеросклероза, предвестника и провокатора сердечно-сосудистых болезней.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы подрывающие здоровье привычки

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