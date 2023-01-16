Невнятная речь может сигнализировать о переохлаждении — как снизить риск

«Не очень хорошо известно, что переохлаждение может произойти дома, большинство людей связывают его с пребыванием на улице или только при экстремальных температурах. На самом деле гипотермия может возникнуть, если температура тела упадет ниже 35 градусов всего за 10 минут, где бы вы ни находились, если температура достаточно низкая. Очень важно знать тяжесть гипотермии, как ее обнаружить и что делать, если у кого-то проявляются симптомы», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.





Симптомы

Бледная, сухая и холодная кожа

Путаница сознания

Усталость

Медленное дыхание

Кожа холодная на ощупь

Отказ от еды или кормления

Гибкие конечности

Как можно быстрее переместите человека в помещение или в укрытие.

Снимите всю мокрую одежду, заверните в одеяло, спальный мешок или сухое полотенце, убедившись, что голова покрыта.

Дайте теплый безалкогольный напиток и немного сладкой пищи, такой как шоколад, если они полностью проснулись.

Не давайте спать, разговаривая с ними, пока не прибудет помощь.

Убедитесь, что вы или кто-то еще остается с ними.

С падением температуры приходит целый ряд рисков для здоровья. Переохлаждение — это один из таких рисков, который может повлиять даже на людей, находящихся внутри.Гипотермия — это неотложная медицинская помощь, которая возникает, когда температура тела падает ниже 35°C (нормальная температура тела составляет 37°C).В то время как вы больше подвержены риску этого, когда находитесь на улице в холодную погоду, некоторые все еще уязвимы, когда находятся в своих домах, если они недостаточно теплы.У взрослых с переохлаждением может быть невнятная речь.Однако симптомы различаются у детей и младенцев.Если вы подозреваете, что у кого-то переохлаждение, вам следует как можно скорее доставить его в отделение неотложной помощи.Ранее МедикФорум писал о вреде соли.

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