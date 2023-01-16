Невролог Алехина: ложные воспоминания - не обман, а первый признак ухудшения работы мозга

«Конфабуляции, также известные как ложные воспоминания, связаны с различными заболеваниями, поражающими преимущественно лобные области. Нейропсихологические дисфункции, лежащие в основе механизмов конфабуляций, малоизвестны. Конфабуляции расцениваются как первый симптом снижения когнитивных функций», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Частые провалы в памяти — классический признак деменции, но другие симптомы могут вводить в заблуждение. Атипичные признаки, такие как конфабуляции, например, могут возникать у людей, которые пытаются заполнить пробелы в своей памяти, вызванные потерей памяти. В некоторых случаях они были зарегистрированы как первый симптом у пациентов с болезнью Альцгеймера.Невролог выделил два разных тематических исследования, в которых, как сообщается, пациенты с болезнью Альцгеймера изобретали информацию о своем прошлом.Конфабуляции — это действия и словесные утверждения, непреднамеренно несовместимые с историей пациента. Другими словами, они описывают нейропсихиатрическое расстройство, при котором у пациента формируются ложные воспоминания без намерения обмана.В исследовании описывается случай конфабуляции пациентки, женщины 77 лет. Ее муж сообщил, что ее память значительно ухудшилась в прошлом году и что стали очевидны другие симптомы, такие как пространственная дезориентация и спонтанные конфабуляции. Беседы возникли, в частности, при просмотре фотографий и изображений городов по всему миру., — говорится в отчете.При последующем посещении через год родственники пациентки отметили стабилизацию нарушений памяти и небольшое снижение конфабуляций. После проведения дополнительных тестов был поставлен диагноз легких когнитивных нарушений из-за болезни Альцгеймера.Ранее МедикФорум писал о вреде соли.

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