Невролог Алехина: поведенческие изменения, которые наблюдаются у 90% пациентов

"Психологические симптомы и отклонения в поведении являются обычным явлением при деменции. Симптомы могут включать депрессию, возбуждение, агрессию, расторможенность и нарушения сна и встречаются примерно у 30–90 процентов пациентов с деменцией. Все время от времени становятся грустными или капризными, но у некоторых людей с деменцией могут быть резкие перепады настроения без видимой причины. Они могут запутаться, стать подозрительными или замкнутыми. Некоторые могут стать расторможенными или более общительными", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Деменция является постоянной медицинской проблемой. Однако уточнение диагноза может снизить бремя болезни, поскольку открывает двери для своевременного лечения. По мнению многих, симптомы слабоумия связаны в первую очередь с потерей памяти. Однако поведенческие сдвиги иногда являются первым признаком того, что у кого-то есть болезнь.Деменция — это общий термин, описывающий модель умственного упадка, вызванную несколькими различными заболеваниями или состояниями.Хотя медицинские достижения значительно улучшили качество жизни больных, исследователям еще предстоит найти способ компенсировать болезнь. Однако общественности рекомендуется обращать внимание на предупреждающие признаки, поскольку это может привести к своевременной диагностике и лечению.Эти изменения иногда являются первым признаком того, что у кого-то есть деменция.У некоторых людей они могут появляться постепенно, и поначалу их трудно распознать. Для других изменения могут быть более внезапными.Они, вероятно, будут усиливаться по мере прогрессирования заболевания, и с ними может становиться все труднее справляться. При деменции поведенческие изменения являются признаком того, что человек теряет нейроны в частях мозга.Ранее МедикФорум писал о симптомах больных почек.

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