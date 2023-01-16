Диетолог Пономарева назвала вредный для здоровья фруктовый сок - поднимает сахар

«В отличие от целых фруктов, фруктовый сок — из концентрата или не из концентрата — содержит свободные сахара», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Мы можем выпить стакан сока гораздо быстрее и в большем количестве, чем нам потребовалось бы, чтобы съесть то количество цельных фруктов, которое потребовалось для его приготовления. Таким образом, очень легко выпить большое количество фруктового сока за короткий промежуток времени, и это может привести к избыточному потреблению калорий, а также сахара. Это может привести к быстрому повышению уровня глюкозы в крови, что может вызывать особую озабоченность у людей, живущих с диабетом».

Чувство сильной жажды

много писает

Чувство слабости или усталости

Затуманенное зрение

Похудения.

Делая покупки в местном супермаркете, вы можете встретить разные фруктовые соки; на некоторых написано «из концентрата», а на других «не из концентрата». Может ли выбор одного из них повлиять на уровень сахара в крови у диабетиков?Она объяснила, что свободные сахарапоэтому их потребление следуетРиск стойкого высокого уровня сахара в крови (гипергликемия) включает необратимое повреждение нервов и глаз. Обычно это не является серьезной проблемой, если ваш уровень сахара в крови иногда немного повышается в течение короткого времени.Но высокий уровень сахара в крови может вызвать серьезные проблемы, если он остается высоким в течение длительного времени или достигает очень высокого уровня.В то время как «несладкие фруктовые соки могут содержать питательные вещества, такие как витамины и минералы, люди должны ограничить их потребление до одного «маленького стакана» в день (150 мл).Ранее МедикФорум писал о вреде соли.

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