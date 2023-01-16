Диетолог Пономарева назвала вредный для здоровья фруктовый сок - поднимает сахар
Диетолог поделилась своим опытом в области фруктовых соков и сахара в крови.
Делая покупки в местном супермаркете, вы можете встретить разные фруктовые соки; на некоторых написано «из концентрата», а на других «не из концентрата». Может ли выбор одного из них повлиять на уровень сахара в крови у диабетиков?
«В отличие от целых фруктов, фруктовый сок — из концентрата или не из концентрата — содержит свободные сахара», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Она объяснила, что свободные сахара «высвобождаются из структуры фруктов», поэтому их потребление следует «ограничить».
«Мы можем выпить стакан сока гораздо быстрее и в большем количестве, чем нам потребовалось бы, чтобы съесть то количество цельных фруктов, которое потребовалось для его приготовления. Таким образом, очень легко выпить большое количество фруктового сока за короткий промежуток времени, и это может привести к избыточному потреблению калорий, а также сахара. Это может привести к быстрому повышению уровня глюкозы в крови, что может вызывать особую озабоченность у людей, живущих с диабетом».
Риск стойкого высокого уровня сахара в крови (гипергликемия) включает необратимое повреждение нервов и глаз. Обычно это не является серьезной проблемой, если ваш уровень сахара в крови иногда немного повышается в течение короткого времени.
Но высокий уровень сахара в крови может вызвать серьезные проблемы, если он остается высоким в течение длительного времени или достигает очень высокого уровня.
Предупреждающие признаки повышенного уровня сахара в крови:
- Чувство сильной жажды
- много писает
- Чувство слабости или усталости
- Затуманенное зрение
- Похудения.
В то время как «несладкие фруктовые соки могут содержать питательные вещества, такие как витамины и минералы, люди должны ограничить их потребление до одного «маленького стакана» в день (150 мл).
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