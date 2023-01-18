8 рыб и 2 других продукта, которые защищают от потери зрения - богаты омега-3

«Рыба, такая как лосось, тунец, сардины, палтус, форель, анчоусы, сельдь и скумбрия, богата омега-3 жирными кислотами, которые могут снизить риск развития заболеваний глаз в более позднем возрасте и защитить от дегенерации желтого пятна и катаракта. Клинические испытания показали, что омега-3, группа жирных кислот, которые мы получаем с пищей, могут оказывать положительное влияние на симптомы сухости глаз при приеме в определенных количествах», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Есть также омега-3 в добавках с рыбьим жиром и вегетарианских добавках, которые содержат масло семян черной смородины или льняное масло».

Витамины, которые могут защитить глаза

Некоторые проблемы со зрением неизбежны по нескольким причинам. Однако другие могут быть вызваны определенными условиями или отсутствием ухода. В любом случае защитить глаза можно с помощью диеты.Различные витамины и жиры могут помочь сохранить здоровье ваших глаз. В частности, рекомендуется есть восемь видов рыбы из-за высокого содержания в них омега-3.Врач рекомендует есть две порции рыбы в неделю, одна из которых должна быть классифицирована как жирная. Однако, если вы не едите рыбу, можно получить омега-3 из других источников, таких как льняное/льняное или рапсовое масло и продукты из сои, такие как тофу.в составе здоровой диеты могут играть роль в защите от катаракты, а витамины С и Е могут помочь предотвратить возрастную дегенерацию желтого пятна. Не начинайте принимать много добавок: вместо этого убедитесь, что в вашем рационе есть хорошие здоровые продукты.К продуктам с высоким содержаниемотносятся сладкий картофель, кабачки, салат, курага, мускусная дыня, рыба, печень и тропические фрукты.Получитеиз овощей и фруктов, таких как шпинат, морковь, помидоры и красный перец.может поступать из орехов, арахиса, авокадо, а также из заправок для салатов, приготовленных из полезных масел, таких как оливковое масло.Ранее МедикФорум писал о пользе томатов.

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