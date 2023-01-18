Кардиолог Варфоломеев назвал 4 продукта, снижающих уровень холестерина

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Кардиолог Варфоломеев назвал 4 продукта, снижающих уровень холестерина


Предупредил ли вас врач, что у вас высокий уровень холестерина? Знакомы ли вы с потенциальными рисками, если уровни не управляются должным образом?


Холестерин — это жир крови, который вырабатывается в печени, но также может попадать в кровоток после употребления определенных продуктов. Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров вредны для вашего холестерина и включают пирожные, печенье и пироги с мясом.

«Доказательства убедительно указывают на то, что высокий уровень холестерина может увеличить риск: сужения артерий (атеросклероза), сердечного приступа и инсульта», — говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Дополнительные риски для здоровья, связанные с высоким уровнем холестерина, включают мини-инсульт и заболевание периферических артерий.

Хотя продукты с высоким содержанием насыщенных жиров не следует употреблять на регулярной основе, существуют ли какие-либо продукты, которые могут помочь снизить уровень холестерина?

Существуют четыре продукта, снижающих уровень холестерина, которые следует включить в свой рацион.


Названы два снижающих уровень холестерина продукта


Во-первых, это «продукты с добавлением стеролов и станолов», представляющие собой химические вещества растительного происхождения, которые по размеру и форме схожи с холестерином.

«Они всасываются из кишечника в кровоток, блокируют всасывание некоторого количества холестерина, снижая уровень холестерина в крови. Они содержатся с специально обогащенных продуктах - молоке или йогурте».


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Еще одна комбинация холестерина, которую можно добавить в свой рацион, — это овес и ячмень, которые богаты клетчаткой бета-глюканом.

При употреблении в пищу бета-глютен образует гель, который связывается с богатыми холестерином желчными кислотами в кишечнике.

Орехи — еще один ингредиент, который может помочь снизить уровень холестерина. Они содержат ненасыщенные жиры, клетчатку, витамин Е, магний и калий.


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