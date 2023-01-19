Диабетики подвержены риску инфарктов и инсультов в холодную погоду — 5 способов снизить угрозу

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Диабетики подвержены риску инфарктов и инсультов в холодную погоду — 5 способов снизить угрозу


По мере того, как мокрый снег, снег или мороз оседают в Великобритании, эксперт по лечению диабета говорит, что диабетики должны позаботиться о том, чтобы «согреться».


«Очень важно оставаться в тепле. Холод может увеличить риск сердечных приступов и инсультов, а диабет делает людей более подверженными этим осложнениям». Людям рекомендуется обогревать свои дома «по крайней мере до 18 градусов в комнатах, которые вы регулярно используете», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.


Врач дала пять советов для диабетиков в зимние месяцы, чтобы эффективно контролировать уровень сахара в крови.

Во-первых, диабетики должны «осведомляться о более высоком уровне сахара в крови», проверяя «чаще» и быть «готовыми скорректировать свою диету или дозу инсулина» (если применимо).


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Диабетикам необходимо проверять свои ноги: «не забывайте каждый день снимать обувь и носки, чтобы проверить наличие признаков проблем со стопами».

«Если вы принимаете инсулин для лечения диабета, внимательно следите за тем, как вы его храните. Он может замерзнуть, поэтому не оставляйте его в машине на ночь. Экстремальные температуры могут повлиять на технологию диабета, поэтому следуйте указаниям производителей и избегайте воздействия холодной погоды».

Еще одна рекомендация — «убедиться, что вы получили вакцину от Covid и прививку от гриппа». Мало того, «оставайтесь как можно более активными, чтобы помочь справиться с диабетом».

«Мы знаем, что в холодные месяцы немного сложнее, но есть много способов, которыми вы можете вести активный образ жизни дома».


С началом холодов нужно опасаться инфарктов


Признаки повышенного сахара в крови

  • Чувство сильной жажды
  • много писает
  • Чувство слабости или усталости
  • Затуманенное зрение
  • Похудения
Поскольку простуда и грипп легче распространяются зимой, поскольку люди проводят больше времени в помещении, люди более склонны к заболеваниям. Плохое самочувствие может быть причиной высокого уровня сахара в крови.


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