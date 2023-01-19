Диабетики подвержены риску инфарктов и инсультов в холодную погоду — 5 способов снизить угрозу

«Очень важно оставаться в тепле. Холод может увеличить риск сердечных приступов и инсультов, а диабет делает людей более подверженными этим осложнениям». Людям рекомендуется обогревать свои дома «по крайней мере до 18 градусов в комнатах, которые вы регулярно используете», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

«Если вы принимаете инсулин для лечения диабета, внимательно следите за тем, как вы его храните. Он может замерзнуть, поэтому не оставляйте его в машине на ночь. Экстремальные температуры могут повлиять на технологию диабета, поэтому следуйте указаниям производителей и избегайте воздействия холодной погоды».

«Мы знаем, что в холодные месяцы немного сложнее, но есть много способов, которыми вы можете вести активный образ жизни дома».

Чувство сильной жажды

много писает

Чувство слабости или усталости

Затуманенное зрение

Похудения

Врач далаВо-первых, диабетики должны «осведомляться о более высоком уровне сахара в крови», проверяя «чаще» и быть(если применимо).Диабетикам необходимо проверять свои ноги:Еще одна рекомендация —Мало того, «оставайтесь как можно более активными, чтобы помочь справиться с диабетом».Поскольку простуда и грипп легче распространяются зимой, поскольку люди проводят больше времени в помещении, люди более склонны к заболеваниям. Плохое самочувствие может быть причиной высокого уровня сахара в крови.Ранее МедикФорум писал о генетическом секрете долголетия.

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