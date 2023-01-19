Бледность и потливость могут предупреждать о развитии сердечного приступа

Возникновение сердечного приступа (инфаркта) является следствием того, что кровоснабжение сердца становится ограниченным или заблокированным. Такая ситуация требует неотложной медицинской помощи, и врачи констатируют: боль в груди – не единственный симптом, которым может проявляться инфаркт. О том, какие еще признаки могут предупреждать о развитии сердечного приступа, рассказало издание Times of India.Мужчины чаще испытывают боль в груди перед сердечным приступом. Женщины тоже испытывают такую боль, но они также могут ощущать тошноту, одышку, боль в шее и челюсти – мужчины редко демонстрируют эти симптомы при инфаркте.Она может сопровождаться или не сопровождаться болью в груди, и это иногда сбивает с толку.В тот момент, когда у человека вот-вот случится сердечный приступ, он может начать внезапно выглядеть очень бледным, анемичным. Наряду с этим он может испытывать другие симптомы, такие как тошнота, боль в груди или головокружение.Также на наступление инфаркта указывает потоотделение. В этом случае на коже выступает обильный холодный липкий пот, а дополнительно обычно ощущаются сильная слабость, головокружение или замешательство.Они могут включать необычную или необъяснимую усталость (человек так ослабевает, что не может стоять на ногах), тошноту или рвоту, а также страх, панику.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки указывают на выгорание.

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