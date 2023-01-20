Жировая болезнь печени: зуд в руках и ногах может быть признаком жировой болезни печени
Симптомы жировой болезни печени на начальных стадиях выражены слабо, но как только они появляются, они могут быстро стать невыносимыми.
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является наиболее распространенной причиной хронических заболеваний печени во всем мире, главным образом из-за неправильного питания. Поскольку на начальных стадиях это состояние бессимптомно, у некоторых людей развиваются пожизненные осложнения. На поздних стадиях многие из этих пациентов жалуются на изнуряющий зуд, известный как зуд, который усиливается в определенное время дня.
«Зуд, связанный с заболеванием печени, имеет тенденцию концентрироваться на подошвах ног и ладонях. Пациенты с заболеваниями печени испытывают колебания интенсивности зуда в течение дня. Сильнейший зуд может возникать поздним вечером и ранней ночью. Клетки кератиноцитов на поверхности кожи могут быть ответственны за разрушительный зуд, связанный с жировой болезнью печени. Холестатический зуд — изнурительный симптом, который имеет значительную распространенность у пациентов с заболеваниями гепатобилиарной системы», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
Первоначальные идеи заключались в том, что он играет роль в том, как кожа состоит из слоев и в барьерной функции кожи. Однако результаты исследования показали, что кожа может действовать как орган чувств при жировой дистрофии печени. Сами по себе клетки кожи являются сенсорными при определенных условиях, в частности, самый внешний слой клеток, кератиноциты.
У пациентов с определенным типом заболевания печени, называемым первичным билиарным холангитом (ПБХ), у пациентов остается избыток лизофосфатидилхолина (ЛФХ) и фосфорилированных липидов или жира, циркулирующих в кровотоке. Затем ученые продемонстрировали, что при введении в кожу LPC вызывает изнурительный зуд.
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