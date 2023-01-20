Жировая болезнь печени: зуд в руках и ногах может быть признаком жировой болезни печени

«Зуд, связанный с заболеванием печени, имеет тенденцию концентрироваться на подошвах ног и ладонях. Пациенты с заболеваниями печени испытывают колебания интенсивности зуда в течение дня. Сильнейший зуд может возникать поздним вечером и ранней ночью. Клетки кератиноцитов на поверхности кожи могут быть ответственны за разрушительный зуд, связанный с жировой болезнью печени. Холестатический зуд — изнурительный симптом, который имеет значительную распространенность у пациентов с заболеваниями гепатобилиарной системы», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является наиболее распространенной причиной хронических заболеваний печени во всем мире, главным образом из-за неправильного питания. Поскольку на начальных стадиях это состояние бессимптомно, у некоторых людей развиваются пожизненные осложнения. На поздних стадиях многие из этих пациентов жалуются на изнуряющий зуд, известный как зуд, который усиливается в определенное время дня.Первоначальные идеи заключались в том, что он играет роль в том, как кожа состоит из слоев и в барьерной функции кожи. Однако результаты исследования показали, что кожа может действовать как орган чувств при жировой дистрофии печени. Сами по себе клетки кожи являются сенсорными при определенных условиях, в частности, самый внешний слой клеток, кератиноциты.У пациентов с определенным типом заболевания печени, называемым первичным билиарным холангитом (ПБХ), у пациентов остается избыток лизофосфатидилхолина (ЛФХ) и фосфорилированных липидов или жира, циркулирующих в кровотоке. Затем ученые продемонстрировали, что при введении в кожу LPC вызывает изнурительный зуд.Ранее МедикФорум писал о генетическом секрете долголетия.

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