Сильная головная боль, возникающая без причины, может предшествовать инсульту

«Инсульт может начаться с сонной артерии — области шеи, которая обеспечивает приток крови к мозгу, что может привести к сильной головной боли в области лба. Вы можете дифференцировать этот вид головной боли, обращая внимание на другие ощущения, такие как зрение. Вы можете потерять осязание или зрение на один или оба глаза. До 65 процентов пациентов могут испытывать головную боль до инсульта. Люди описывают головную боль, связанную с инсультом, как очень сильную головную боль, которая начинается в течение нескольких секунд или минут. Часто область, пораженная головной болью, напрямую связана с местом, где произошел инсульт», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Инсульт – это опасное для жизни состояние. Это происходит, когда кровоснабжение части мозга прекращается. Поскольку это требует немедленной медицинской помощи, жизненно важно, чтобы признаки были замечены как можно скорее.Различают два основных типа инсульта: ишемический и геморрагический. Ишемический инсульт встречается гораздо чаще, на его долю приходится около 85 процентов всех случаев. Это вызвано тем, что сгусток крови блокирует кровоснабжение. В то время как геморрагические инсульты вызваны разрывом кровеносного сосуда.В обоих случаях головная боль может указывать на возможный инсульт. Однако «сильная» головная боль, возникающая «без причины», чаще является предвестником геморрагического инсульта.Например, закупорка сонной артерии может вызвать головную боль в области лба, а закупорка задней части мозга может вызвать головную боль в области затылка.В конечном счете это означает, что нет ни одного места головной боли, которое сигнализировало бы об инсульте, поскольку они могут возникнуть в любом месте головы. В то время как головная боль, связанная с инсультом, вызывает потерю ощущений, таких как потеря зрения или чувствительности.Ранее МедикФорум писал о пользе черного винограда.

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