Изменение цвета ног может быть «первым признаком» закупорки артерий
Различные цвета ног, связанные с заболеванием периферических артерий, можно определить по высоте ноги.
Высокий уровень холестерина может вызвать множество проблем со здоровьем, но одним из первых является заболевание периферических артерий (ЗПА). При этом притоке крови к конечностям препятствуют заполненные холестерином бляшки в сосудах. Иногда изменение цвета ног является первым признаком, указывающим на закупорку артерий.
«Первым симптомом заболевания периферических артерий является боль, судороги или дискомфорт в ногах или ягодицах, вызванные перемежающейся хромотой. Хромота является симптомом сужения или закупорки артерии. Симптомы включают болезненные ощущения или жжение в конечностях, особенно в состоянии покоя. Другие ключевые признаки могут появиться на коже стоп, которая может стать пятнистой или болезненной при прикосновении. Когда ноги меняют цвет, это также может свидетельствовать о прогрессирующем заболевании сосудов», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
В большинстве случаев обесцвечивание будет зависеть от высоты ноги. Пациенты могут заметить, что «нога бледнеет, когда ее поднимают (приподнимают), и краснеет, когда ее опускают».
Боль, когда вы отдыхаете, является признаком того, что ваши закупоренные артерии стали хуже.
Эти изменения цвета конечностей обычно сигнализируют о затрудненном кровотоке из-за избытка материала, закупоривающего артерии, что проблематично по ряду причин. Поскольку мышцы ног лишаются кислорода и богатой питательными веществами крови, они вынуждены работать усерднее.
Плохое кровообращение из-за ЗПА может привести к разрыву кровеносных сосудов возле кожи или повреждению ткани. Давление в венах может снижаться, в результате чего кровь скапливается и становится пятнистой. Иногда железо из эритроцитов начинает обесцвечивать кожу голени. Это обесцвечивание может происходить по-разному, включая потемнение или покраснение кожи или редкое появление сыпи.
Если эти симптомы не устранить быстро, они могут привести к гибели тканей конечностей. У одних людей симптомы могут ухудшаться быстрее, чем у других.
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