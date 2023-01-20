Изменение цвета ног может быть «первым признаком» закупорки артерий

«Первым симптомом заболевания периферических артерий является боль, судороги или дискомфорт в ногах или ягодицах, вызванные перемежающейся хромотой. Хромота является симптомом сужения или закупорки артерии. Симптомы включают болезненные ощущения или жжение в конечностях, особенно в состоянии покоя. Другие ключевые признаки могут появиться на коже стоп, которая может стать пятнистой или болезненной при прикосновении. Когда ноги меняют цвет, это также может свидетельствовать о прогрессирующем заболевании сосудов», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Высокий уровень холестерина может вызвать множество проблем со здоровьем, но одним из первых является заболевание периферических артерий (ЗПА). При этом притоке крови к конечностям препятствуют заполненные холестерином бляшки в сосудах. Иногда изменение цвета ног является первым признаком, указывающим на закупорку артерий.В большинстве случаев обесцвечивание будет зависеть от высоты ноги. Пациенты могут заметить, чтоБоль, когда вы отдыхаете, является признаком того, что ваши закупоренные артерии стали хуже.Эти изменения цвета конечностей обычно сигнализируют о затрудненном кровотоке из-за избытка материала, закупоривающего артерии, что проблематично по ряду причин. Поскольку мышцы ног лишаются кислорода и богатой питательными веществами крови, они вынуждены работать усерднее.Плохое кровообращение из-за ЗПА может привести к разрыву кровеносных сосудов возле кожи или повреждению ткани. Давление в венах может снижаться, в результате чего кровь скапливается и становится пятнистой. Иногда железо из эритроцитов начинает обесцвечивать кожу голени. Это обесцвечивание может происходить по-разному, включая потемнение или покраснение кожи или редкое появление сыпи.Если эти симптомы не устранить быстро, они могут привести к гибели тканей конечностей. У одних людей симптомы могут ухудшаться быстрее, чем у других.Ранее МедикФорум писал о пользе черного винограда.

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