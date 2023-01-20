2 признака на теле, которые сигнализируют о значительном дефиците витамина В9

"В дополнение к тусклому, бледному цвету лица, который может быть труднее различить, если у кого-то уже светлая кожа, другим симптомом дефицита B9 может быть потеря веса. Любой тип потери веса, на который не повлияло изменение диеты или физических упражнений, должен быть обследован врачом", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Без адекватного питания образование эритроцитов может деформироваться, что приводит к нарушению циркуляции кислорода в организме. В9 - дефицитная анемия может нарушить работу нервной системы, что может привести к широкому кругу проблем. Два, однако, могут быть очевидны, если вы знаете, что искать. Бледная кожа может быть одним из них.Витамин B9 — это еще один термин для обозначения фолиевой кислоты, которую можно найти в брюссельской капусте, листовых зеленых овощах, нуте и фасоли. Примеры листовых зеленых овощей включают: капусту, капусту, весеннюю зелень и шпинат.Дефицит фолиевой кислоты может привести к сильной усталости, упадку сил, покалываниям и болезненному красному языку. Дефицит B9 также может привести к язвам во рту, мышечной слабости и нарушению зрения. Также могут быть «психологические проблемы», которые могут включать спутанность сознания и депрессию. Дефицит фолиевой кислоты также может привести к проблемам с памятью, пониманием и суждением.Без быстрого лечения состояние может привести к «необратимым» проблемам. Если вы не устраните дефицит B9, могут возникнуть осложнения с нервной системой.Кроме того, могут быть осложнения с сердечными заболеваниями, такие как сердечная недостаточность, временное бесплодие и проблемы с беременностью. После постановки диагноза дефицит фолиевой кислоты можно легко лечить добавками.Ранее МедикФорум писал о пользе черного винограда.

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