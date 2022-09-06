Дефицит витамина B12: страшный признак, вызванный недостаточным притоком крови к мозгу

"Людей, обычно, пугает обморок. Любые красные флажки в виде головокружения или предобморочного состояния могут быть первым признаком приближающегося обморока", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Но как нехватка B12 приводит к этому пугающему признаку?

«Дефицит витамина B12 может привести к нарушению работы нервной системы и системы кровообращения. Когда вам не хватает витамина B12, у вас может развиться анемия в результате снижения выработки ДНК, что вызывает признаки слабости, усталости и головокружения», - объясняет невролог.

"Недостаточный приток крови к этому органу может быть рецептом временной потери сознания".