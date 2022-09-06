Дефицит витамина B12: страшный признак, вызванный недостаточным притоком крови к мозгу
Витамин B12 поддерживает многие важные процессы в организме. Неудивительно, что дефицит этого витамина вызывает целый ряд проблем. Однако некоторые предупреждающие знаки страшнее других.
От помощи в производстве эритроцитов до поддержки вашей нервной системы, витамин B12 играет ключевую роль в различных задачах вашего тела. Низкий уровень этого витамина подрывает эти процессы, вызывая такие проблемы, как обмороки.
Это связано с тем, что симптомы, связанные с этим заболеванием, могут появиться из ниоткуда, причем некоторые признаки могут быть особенно пугающими.
"Людей, обычно, пугает обморок. Любые красные флажки в виде головокружения или предобморочного состояния могут быть первым признаком приближающегося обморока", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Но как нехватка B12 приводит к этому пугающему признаку?
«Дефицит витамина B12 может привести к нарушению работы нервной системы и системы кровообращения. Когда вам не хватает витамина B12, у вас может развиться анемия в результате снижения выработки ДНК, что вызывает признаки слабости, усталости и головокружения», - объясняет невролог.
Анемия — это когда у вас меньше клеток крови, чем обычно, или у вас аномально низкое количество вещества, называемого гемоглобином, в каждом эритроците. Возможны приступы обморока из-за потери функционирования нервов при дефиците витамина B12.
Обмороки также связаны с притоком крови к мозгу.
"Недостаточный приток крови к этому органу может быть рецептом временной потери сознания".
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