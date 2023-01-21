Ноющая боль в 3 областях сигнализирует о раке предстательной железы — симптомы

"Нельзя игнорировать постоянную боль в трех областях тела, поскольку это может быть красным флагом, что что-то не так. Каждый год рак предстательной железы убивает тысячи мужчин в Великобритании, но его можно эффективно лечить, если обнаружить его достаточно рано. Хотя это может произойти в любом возрасте, мужчины старше 50 лет особенно подвержены риску и должны знать о предупреждающих знаках, на которые следует обратить внимание. Многие из нас время от времени испытывают боли, и часто они не являются чем-то серьезным", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

"Но одним из наиболее часто игнорируемых симптомов рака предстательной железы является ноющая боль в бедре, тазу и пояснице".

Рак предстательной железы поражает каждого восьмого мужчину в течение жизни, что делает его наиболее распространенной формой заболевания среди мужчин в Великобритании. Как и при любом заболевании, чем раньше вы заметите признаки, тем раньше вы сможете обратиться за медицинской помощью.Однако он призвал мужчин пройти обследование, если они испытывают «ноющие» боли в бедре, тазу или пояснице.Можно легко игнорировать эти боли или списать их на что-то другое, например, на то, что мы спали в неправильном положении, или на то, что наше тело каждый день скручивается и поворачивается.Жизненно важно, чтобы мужчины были в гармонии со своим телом и были готовы к любым изменениям, какими бы незначительными или незначительными они ни казались на первый взгляд, утверждает онколог.Простата представляет собой железу размером с грецкий орех, расположенную чуть ниже мочевого пузыря и перед прямой кишкой. Хотя причины рака предстательной железы в значительной степени неизвестны, некоторые факторы могут повлиять на ваши шансы, такие как семейная история болезни и привычки образа жизни.Ранее МедикФорум писал о пользе черного винограда.

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