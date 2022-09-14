Онкология: особое чувство сигнализирует о раке — может разбудить вас ночью
Несколько телесных изменений были связаны с возникновением рака простаты, но по мере прогрессирования заболевания признаки не всегда имеют очевидную связь с болезнью. Вот что нужно искать.
Боль является распространенным недугом у больных раком предстательной железы, особенно на поздних стадиях заболевания. Однако, когда это произойдет, во многом будет зависеть от частей тела, пораженных опухолью. Распространенным местом распространения рака предстательной железы являются кости, которые вызывают особый тип боли, которая может возникать ночью.
«Наиболее распространенным симптомом рака, который распространился на кости, является боль в костях. Обычно он присутствует большую часть времени и может разбудить вас ночью. Боль может быть тупой, колющей», - говорит онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
По мере того, как кости постепенно ослабевают из-за болезни, они могут становиться все более склонными к поломкам и переломам.
«Боль в костях — очень специфическое чувство. Некоторые мужчины описывают это как ощущение, похожее на зубную боль, но в костях, или как тупую боль или колющую боль. Это может ухудшиться, когда вы двигаетесь, и это может сделать область болезненной на ощупь. Переживание боли в костях у каждого мужчины будет разным. Боль может быть постоянной, а может приходить и уходить», - объясняет врач.
Насколько боль будет сильной, однако, будет варьироваться и может зависеть от того, где находится пораженная кость. Раковые клетки распространяются на кости, отделяясь от предстательной железы и избегая атак иммунной системы, что позволяет им перемещаться в кости.
После инвазии костей вырастают новые опухоли, чаще всего формирующиеся на позвоночнике. Рак предстательной железы является основной причиной смерти от рака у мужчин, убивая примерно одного из 41 диагностированных. Хотя это серьезное заболевание, выявление его на начальной стадии чаще всего приводит к благоприятным последствиям для здоровья.
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