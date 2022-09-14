Онкология: особое чувство сигнализирует о раке — может разбудить вас ночью

«Наиболее распространенным симптомом рака, который распространился на кости, является боль в костях. Обычно он присутствует большую часть времени и может разбудить вас ночью. Боль может быть тупой, колющей», - говорит онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Боль в костях — очень специфическое чувство. Некоторые мужчины описывают это как ощущение, похожее на зубную боль, но в костях, или как тупую боль или колющую боль. Это может ухудшиться, когда вы двигаетесь, и это может сделать область болезненной на ощупь. Переживание боли в костях у каждого мужчины будет разным. Боль может быть постоянной, а может приходить и уходить», - объясняет врач.