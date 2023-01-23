Врач посоветовал правильно принимать парацетамол с учетом токсичности

«Парацетамол – жаропонижающее средство, которое при неправильном применении может оказывать токсическое воздействие на организм», - сказал фармаколог и терапевт Кондрахин, беседуя с радио Sputnik.

«Если мы принимаем парацетамол по инструкции, здоровая печень получает нагрузку, но справляется с ней», – заметил он.

Врач Кондрахин сообщил в интервью: популярность парацетамола во многом объясняется тем, что среди всех жаропонижающих препаратов он является единственным, не влияющим на состав крови. В то же время он может быть токсичным для организма, и с учетом последнего факта его правильный прием имеет особо значение.Медик уточнил, что сделать парацетамол безопасным для человека, нейтрализовав его токсичный потенциал, способна лишь печень. Врач посоветовал правильно принимать парацетамол, в точности следуя указаниям из инструкции к препарату – иначе можно серьезно навредить печени. Если проблемы с печенью уже имеются, использовать лекарство не следует.По словам Кондрахина, важно соблюдать дозировку препарата (сам фармаколог считает, что лучше не употреблять больше четырех таблеток по 500 мг). Если после первой таблетки нужного эффекта не возникло, принимать вторую нужно спустя только два или четыре часа.Также врач назвал несовместимым прием парацетамола и спиртных напитков – в один день они употребляться не должны.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие состояния при ОРВИ говорят, что человеку требуется медицинская помощь.

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