Онколог объяснил опасность употребления давно хранящихся продуктов

«Если на хлебе или сырной корочке слегка выступила плесень, мы обрезаем по подпорченному краешку и дальше используем продукт», - заметил врач.

«Грибок крайне токсичен. При жарке многие грибы не погибают – термическая обработка на них никак не влияет», - проинформировал Карасев в своем телеграм-канале.

Онколог Карасев высказался о том, что среди россиян весьма устойчивой является традиция «спасать» несвежие продукты – например, их жарят или как-то еще используют в домашней кулинарии.Иван Карасев подчеркнул: залежалые продукты и продукты, которые уже близки к тому, чтобы испортиться, – не должны употребляться в пищу. Тем более, когда на них проступают следы плесени, пусть и незначительные. Онколог заявил, что плесневые грибки способны выдерживать тепловую обработку, а при попадании в организм они способны оказывать токсическое действие.Он уточнил, что под влиянием грибковых токсинов может серьезно страдать иммунная система. При этом они склонны накапываться в организме и «подтачивать» его изнутри, что, в свою очередь, увеличивает вероятность развития злокачественных процессов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал, какие симптомы могут возникать на ранних стадиях рака.

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