Деменция: размещение вещей «там, где их быть не должно» — ранний признак слабоумия
Многие предупреждающие признаки слабоумия можно легко спутать с нормальными изменениями, происходящими с возрастом. Например, проблемы с памятью — распространенный и хорошо известный симптом. Есть небольшие различия между состоянием и старением, что может иметь значение, когда дело доходит до постановки диагноза раньше, чем позже.
Термин деменция на самом деле относится к группе симптомов, связанных с прогрессирующим ухудшением функции мозга. Болезнь Альцгеймера и сосудистые заболевания относятся к числу большинства типов деменции.
"Одним из главных предупреждающих знаков является «раскладывание вещей там, где их быть не должно. Любой может временно потерять кошелек или ключи. Однако человек, страдающий деменцией, может класть вещи в неподходящие места. Например, утюг в морозилке или наручные часы в сахарницу", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Хотя деменция неизлечима, постановка диагноза может помочь замедлить процесс ухудшения состояния мозга посредством лечения и поддержки.
«При лечении и поддержке многие люди с деменцией могут вести активную и полноценную жизнь».
Потеря предметов является одним из 7 ключевых сигналов слабоумия. Врач также советует вам обратить внимание на следующие проблемы.
Потеря памяти, влияющая на повседневные способности. Часто что-то забывается или с трудом запоминает новую информацию.
Трудности с выполнением привычных задач. Забывают, как выполнять типичные рутинные действия или задачи, например, готовить еду или одеваться.
Проблемы с языком — забывание слов или замена слов, которые не подходят к разговору.
Дезориентация во времени и месте . Проблемы с пониманием того, какой сегодня день недели, или с потерей сознания в знакомом месте.
Нарушение суждений - Неспособность распознать что-то, что может поставить под угрозу здоровье и безопасность.
Проблемы с абстрактным мышлением. Проблемы с пониманием того, что означают числа и символы.
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