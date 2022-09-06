Деменция: размещение вещей «там, где их быть не должно» — ранний признак слабоумия

"Одним из главных предупреждающих знаков является «раскладывание вещей там, где их быть не должно. Любой может временно потерять кошелек или ключи. Однако человек, страдающий деменцией, может класть вещи в неподходящие места. Например, утюг в морозилке или наручные часы в сахарницу", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«При лечении и поддержке многие люди с деменцией могут вести активную и полноценную жизнь».



